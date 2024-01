Rakitic y sus cifras récord en Liga

Se despide de la Liga española tras haber disputado 438 partidos El croata ha anunciado su segundo adiós del Sevilla FC para emprender un nuevo reto en el Al-Shabab saudí

Ivan Rakitic es una leyenda viva ya no solo del Sevilla, sino del fútbol español. Su paso por el Barcelona dejó patente cómo un jugador de sus características puede llegar al nivel más alto. Para muestra un botón. El palmarés que alberga el mediocampista croata es tremendo y en el recuerdo quedan actuaciones memorables en partidos de máxima exigencia.

En esta segunda etapa en el Sevilla se ha visto a un jugador más experimentado en la élite y una dilatada experiencia con la conquista de títulos. Sin embargo, los motivos le han pesado para no continuar en la entidad hispalense: "Entendí que la idea del nuevo entrenador no es la misma que la mía. Eso de entrar y salir del once no es lo mío. Yo quería ayudar al Sevilla en el campo. No quería estar sentado en el banquillo y cobrar lo que me queda. Quería estar hasta el último día de mi carrera como futbolista", explicaba el ya futbolista del Al-Shabab saudí. Más apuestas aquí.

De esta manera, Ivan Rakitic entra en el Olimpo como el quinto jugador extranjero con más partidos en la historia de la Liga. Según 'Opta Jose', el croata cierra su etapa con 438 encuentros en el fútbol español. Por delante de él solamente tiene a Karim Benzema (439), Donato (466), Antoine Griezmann (480) y Lionel Messi (520).

Sin dejar tampoco atrás su papel con la Selección nacional de Croacia, en la que logró quedar subcampeón del Mundial en 2018 y ser uno de los mejores jugadores del momento. "Tenía muy claro seguir aquí, pero llegó esa oferta, que se identifica muchísimo conmigo, un proyecto deportivo espectacular", señalaba el exsevillista. Habrá que seguirle la pista para ver cómo le va esta nueva aventura.