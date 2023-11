El Barça tranquiliza a Joao Félix con su futuro: la decisión, en 2024

En el club están convencidos de que recuperará su nivel goleador cuando el equipo carbure Hay la convicción de que puede ser un futbolista importante en el futuro

Calma absoluta con Joao Félix. El Barça le transmite tranquilidad a Joao Félix sobre su futuro en la entidad blaugrana, ya que cualquier decisión sobre su continuidad se tomará a lo largo del 2024 y la intención es seguir contando con sus servicios. Hay el convencimiento de que el jugador portugués mejorará sus números y están satisfechos de su profesionalidad e implicación en el equipo. Ante el Shakhtar, Joao fue el delantero más activo cuando salió desde el banquillo e intentó agitar el partido.

Joao Félix no está firmando una temporada buena a nivel de registros goleadores. Los números no engañan y éste ha sido su peor arranque realizador desde que llegó a la Liga española. Lleva ya varios partidos sin ver puerta y eso se nota en su estado de ánimo en el que se le ha visto algo desesperado sobre el terreno de juego. Joao es aún un futbolista muy joven y tiene ganas de demostrar muchas cosas en el Barça por lo que el cuerpo técnico tiene claro que se debe calmar esta ansiedad. Las cosas mejorarán seguro si el equipo da un paso adelante.

Y es que Joao Félix está pagando el mal momento por el que pasa el Barça, sobre todo a nivel ofensivo. No le llegan balones en condiciones y no puede generar superioridad en el último pase, una de sus grandes virtudes. Los rivales están entorpeciendo mucho el juego ofensivo blaugrana y al portugués le está costando combinar. No se le ve tan cómodo como al inicio de la temporada en el que estuvo muy activo y generador de ocasiones.

Joao Félix tiene claro que su fichaje fue una apuesta de club. El Barça tuvo claro desde un primer momento que se trataba de una oportunidad de mercado y fue a por él aprovechándose de la crisis que tenía abierta en el Atlético de Madrid. Joao es un jugado cotizadísimo y el club blaugrana consiguió una cesión en unas condiciones económicas óptimas gracias al empeño del futbolista de vestir de blaugrana. Su sueño es poder quedarse muchos años aquí, pero para ello deberá rendir al máximo nivel y eso también le genera inquietud.

El Barça siempre le ha dejado a Joao Félix que su hoja de ruta es continuar con sus servicios, como mínimo, la próxima temporada, pero todo dependerá claramente de su rendimiento final. Y las notas llegarán a final de curso. Ahora puede estar pasando un bache, pero se trata de un futbolista con una técnica excepcional y la puede demostrar en los próximos meses. Si todo va como está previsto y Joao da ese paso al frente, el Barça cumplirá su palabra y le mantendrá en plantilla.

Otra cosa es el acuerdo que se pueda llegar con el Atlético de Madrid. El club blaugrana no podrá invertir demasiado dinero en el mercado de verano, por lo que se deberá buscar una solución. Joao sigue siendo un problema para los colchoneros y más tras la renovación de Diego Simeone como entrenador. El portugués no va a jugar más como rojiblanco y su objetivo es seguir con el Barça. Todo indica a una nueva cesión, pero para que ello sea efectivo, Joao deberá convertirse en el jugador determinante que fue en el pasado. Su futuro depende de él, pero ahora lo que toca es que recupere la calma para rendir al máximo nivel.