Cancelo-Fresneda, gustos diferentes para el lateral

El Barça ya está de vuelta en Barcelona tras la gira por Estados Unidos. Los de Xavi descansarán hasta el domingo, cuando empezarán a preparar el Trofeo Joan Gamper, que jugarán el día 8 ante el Tottenham. Quienes no descansan son los miembros de la dirección deportiva.

Xavi quiere más refuerzos para ser competitivos, sobre todo en Europa, y una de sus peticiones es fichar un lateral derecho. "Es una posición que creo que deberíamos darle una vuelta para reforzar. Se adapta Ronald, Jules, Sergi... pero no son naturales. Necesitamos un lateral derecho natural. A ver cómo queda esto después de Dembélé", decía el técnico tras el partido contra el Milan en Las Vegas.

Su favorito es Joao Cancelo, jugador al que ya quiso incorporar durante el último mercado invernal y a quien el Manchester City anda loco por quitarse de encima, pues Pep Guardiola no lo quiere en el vestuario y no han llegado ofertas por un defensa que jugó cedido la seguna mitad de la temporada en el Bayern, no ejerciendo el equipo alemán la opción de compra que tenía por él.

Joao Cancelo se marcha del Bayern | EFE

Cancelo, según explican en Portugal, quiere incorporarse al Barça y ya habría hablado su representante, Jorge Mendes, con el club azulgrana sobre su contrato. El acuerdo entre el City y el Barça parece más complicado, pues los ingleses quieren deshacerse del portugués de forma definitiva con una venta, mientras en el club catalán piensan más en una cesión con opción de compra, sabiendo que la ficha del jugador es elevada.

Xavi es partidario de utilizar parte del dinero que dejará la marcha de Dembélé al PSG para hacer un esfuerzo por Cancelo. No le desagrada la otra opción, Iván Fresneda, pero prefiere incorporar a un jugador que será titular. Cree que el portugués lo será nada más llegar, mientras el todavía jugador del Valladolid todavía debe aprender y crecer dada su juventud. Lo ve más como una opción de futuro.

Fresneda, por su parte, es muy valorado por la secretaría técnica. Por su juventud, su proyección y su calidad. Por ello, han presentado ya una oferta por él al Valladolid de ocho millones de euros más diez en variables. Por su coste, era una opción más real para el Barça, aunque la inesperada marcha de Dembélé y el dinero que dejará en caja puede provocar que se apueste por una opción más consolidada como la de Cancelo.