Piqué: "Ser presidente del Barça ahora lo veo muy lejos..."

El exjugador del FC Barcelona no renuncia a su sueño de ser presidente del Barça, pero por ahora lo 'aparca' Cree que Messi acertó escogiendo el Inter Miami porque "era la decisión más natural"

Como no podía ser de otra forma, a Gerard Piqué le han preguntado en 'El Larguero' de la Cadena SER si todavía pensaba en ser presidente del FC Barcelona algún día: "Lo veo muy lejos ahora, pero no digo que no… Pero no quiero quedarme a medias en el proyecto de la Kings y Queens League".

Cuestionado por Leo Messi, ha dicho que "creía que iría a Miami porque era la decisión más natural: abrir mercado en Estados Unidos. La adaptación era fácil, se vive bien por el clima, la comida... Ayudará a crecer la Liga norteamericana. ¿Volver al Barça? Por lo visto había una opción, pero no tengo información al respecto, pero parece que era complicado".

Piqué ha reconocido también que no se planteó seguir jugando al fútbol después de jugar en el Barça porque su idea era "colgar las botas en el club de mi vida". Agregó que no tuvo ninguna oferta de Arabia y que el FC Barcelona no le debe nada porque "fui yo quien decidió irse". Entiende que no perdonó el año y medio que tenía firmado "por una cantidad importante" precisamente porque fue él quien tomó la decisión de dejar el fútbol.

Ha agregado que "Xavi es el entrenador idóneo para el Barça y los jugadores le siguen" y que "de todos los jugadores jugadores jóvenes que hay ahora en la plantilla del Barça, me quedo con Gavi. Es brutal lo que ha hecho con 19 años".