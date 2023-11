El consejo de Piqué a Gavi

“A Gavi le quedan 15 años de carrera. Que se lo tome con calma” “Ahora estamos en modo supervivencia, pero hay que seguir ganando y compitiendo. Es complicado”

El exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha asegurado este lunes el ‘El Larguero’ de la Cadena SER que la lesión de Gavi ha sido “mala suerte” y “una putada”. Ha aconsejado al centrocampista andaluz que “se lo tome en calma porque le quedan 15 años de carrera”.

“La lesión de Gavi fue muy mala suerte. Los números que había acumulado con el Barça y la selección española eran una barbaridad, por lo que la lesión ha sido una putada”, ha comentado Piqué, ahora centrado en el proyecto de la Kings y la Queens League.

“Lo importante ahora es que se recupere bien, que no tenga prisa. Es posible que a nivel mental está pensando en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero le aconsejo que solo vuelva cuando esté bien”, ha agregado. Y ha insistido: “Sé lo importante que es la Eurocopa, y más la primera, pero que se lo tome con calma porque le quedan 15 años de carrera como mínimo”.

"Ahora estamos en modo supervivencia"

Piqué también ha reconocido que el FC Barcelona no pasa por un buen momento como institución, por lo que “los próximos dos o tres años serán cruciales para el devenir de la entidad”. Y ha apoyado al presidente Joan Laporta: “Estamos en buenas manos porque es un presidente que ya vivió algo similar en 2003 y supo salir de la situación. Él y su junta son valientes y saben lo que hacen. Ahora estamos en modo supervivencia, pero hay que seguir ganando y compitiendo. Es complicado. La historia te empuja, pero a eso Laporta sabe jugar muy bien”.

También ha reconocido que "no echo de menos el fútbol, es una etapa pasada. Tomé la decisión de irme y me fui. Mirar atrás no sirve. Me fue muy bien y estoy orgulloso de todo lo que he vivido y ganado, pero quedarme en el pasado sería un error porque eso ya no te da para más".

Piqué, igualmente, ha comentado que prefiere "comer a hacer deporte", que "necesitaba desconectar" del fútbol y que "hago las cosas que me apetecen. En este sentido, me exploto como el que más".