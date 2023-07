Pedri trabaja duro para llegar a tope a la pretemporada

El centrocampista está combinando sesiones en el gimnasio con entrenamientos con balón sobre el césped Xavi ha citado a sus futbolista para iniciar la nueva temporada el 10 de julio

A seis días para que el Barça dé el pistoletazo de salida a la nueva temporada, los pupilos de Xavi apuran sus vacaciones. Y alguno de ellos lo hace pensando en llegar en el mejor estado físico posible. Es el caso de Pedri, que está trabajando duro, siguiendo un plan personalizado, para poder empezar a tope la pretemporada.

El centrocampista de Tegueste está haciendo sesiones de gimnasio para fortalecer una musculatura que le ha dado no pocos quebraderos de cabeza las dos últimas temporadas, fruto de esa acumulación de partidos -hasta 74- que llegó a disputar en su primera campaña como blaugrana.

Pedri combina la bicicleta con ejercicios de fuerza. Pero no sólo trabaja en el gimnasio. El tinerfeño sabe que donde marca diferencias es con el balón en los pies y también está llevando a cabo sesiones sobre el césped con balón.

Cabe recordar que en el tramo final de la pasada temporada, con la Liga ya ganada, el cuerpo técnico del Barça decidió no forzar su participación pensando ya en el nuevo curso. Así Pedri no disputó los últimos cuatro partidos. Un descanso preventivo que también se trasladó a la selección española, en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa y la final four de la Nations League.

Pedri ha aprendido del pasado y ha acumulado el descanso necesario para llegar a la nueva temporada como líder indiscutible del proyecto de Xavi en una temporada en la que el Barça defiende su título de Liga y aspira a volver a ser protagonista en la Champions League. Con el tinerfeño en plenitud todo es más fácil.