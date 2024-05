'La que se avecina' se despide de uno de los personajes: "Me estoy comiendo los mocos"

'La que se avecina' es una de las series más reconocidas en España que se estrenó en 2007 y a día de hoy sigue siendo un éxito. Hasta la duodécima temporada narraba las aventuras y problemas cotidianos de la comunidad de vecinos 'Mirador de Montepinar', con personajes como Antonio Recio, Enrique Pastor, Maite Figueroa, Amador Rivas o Fermín Trujillo.

A lo largo de los años han ido pasando diferentes actores, pero en la temporada 13 se trasladaron a la calle Contubernio número 49 y llegó un nuevo reparto. Este cambio se debe a un acuerdo entre Mediaset España y Prime Vídeo.

Uno de los más conocidos es Giorgi, interpretado por Jaime Riba, que forma parte del grupo de 'Les chiques', formado por Karma, Giorgi y Andy.

Sin embargo, ahora, el actor ha explicado que no seguirá en la serie: "Pero llega un momento en el que yo digo: 'Mira, no estoy en la temporada 15 de 'La que se avecina', no tengo trabajo y me estoy comiendo lo mocos'".

Jaime Riba ha asegurado que está a la espera de conseguir trabajos: "Ahora mismo me van a preguntar por proyectos que no tengo. Estoy esperando a los que van a venir que he firmado ya, pero hasta septiembre no tengo nada".