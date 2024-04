Pedri: "Tenemos que salir siempre así, a comernos al rival"

La aparición de Pedri en el césped del Parque de los Príncipes fue clave para que el Barça remontase frente al PSG y consiguiese un trabajadísimo 2-3 en la ida de los cuarto de la Champions. Al minuto de entrar al campo, asistió de manera brillante a Raphinha. “Es un tío que no para de picar, se la he pasado y ha rematado como los ángeles”, explicó en los micrófonos de Barça One.

El canario se mostró orgulloso de su equipo: “Hacía tiempo que no jugábamos unos cuartos de final de la Champions y lo hemos hecho de tú a tú. Somos uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que salir siempre así, a comernos al rival”, dijo.

Sin embargo, no se confía del PSG: “La Champions es complicada, te obliga a salir así. Te meten atrás, tienes que saber sufrir y marcar en las ocasiones que tendrás. Es el PSG y son unos cuartos de la Champions. No nos van a regalar nada. Quedan 90 minutos y tendremos que salir igual o más intensos que hoy”, añadió. ¿El desenlace? El martes a las 21:00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Raphinha: "Llevaba buscando este primer gol desde hacía tiempo"

También en los micrófonos de Barça One analizó el MVP del partido sus impresiones. Tras una temporada y media vistiendo de culé, anoche se estrenó como goleador en la Champions League. “Llevaba buscando este primer gol desde hacía tiempo ya. En un partido importantísimo y contra uno de los mejores equipos del mundo, para mi es una noche especial y que guardaré siempre en mi memoria, aunque el mejor aún está por llegar. Lo más importante es que el equipo estuvo bien, supo sufrir. Es una victoria para estar orgullosísimos”, comentó el brasileño.

El delantero también se refirió al buen estado de forma desde que Xavi anunció que dejaría su cargo como entrenador a final de temporada, a pesar de tener un año más de contrato. “Después del partido contra el Villarreal, internamente en el vestuario, nos reunimos y dijimos que teníamos que hacer una mejora bastante grande si queríamos ganar algo. Ya estábamos trabajando bien, pero hemos mejorado muchísimo. Hemos vuelto a estar bien en la Liga y en la Champions. Estamos bien, pero aún nos falta muchísimo”, añadió en la citada entrevista postpartido.