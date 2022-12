Laporta: "Será una nueva era esplendorosa en el Barça"

El presidente ha asistido a la presentación de la serie documental: 'FC Barcelona, una nueva era' La serie repasa en cinco capítulos la regeneración del club desde el 2-8 hasta la actualidad. Se estrena el día 28

El FC Barcelona ha presentado esta tarde la serie documental 'FC Barcelona, una nueva era', que repasa en cinco capítulos de media hora de duración cada uno la transformación del club desde el fatídico 2-8 de Lisboa hasta la actualidad. La serie está dirigida por Marc Pons y producida por Barça Studios y Telefónica Broadcast Services.

La presentación ha estado presidida por Joan Laporta, que ha estado arropado por la mayoría de miembros de su junta directiva. "Destacaría tres hechos de esta docuserie: la regeneración económica del Barça, la recuperación institucional de la entidad y la reconstrucción del primer equipo. Sin las palancas económicas que han salvado el club y han mantenido el modelo de propiedad no se hubiese podido iniciar esta reconstrucción. Sin los jugadores, sin su talento, es imposible de hacer. Sois los protagonistas de esta reconstrucción. Estoy seguro de que será una nueva era esplendorosa. Hay ilusión, talento y un entrenador que está asociado al buen juego y a las victorias. En estos años se han tomado decisiones de gran calado, se han renovado liderazgos, se ha sufrido, pero ahora vamos por el buen camino y se ha devuelto la alegría al barcelonismo", ha dicho Laporta

Xavi Hernández es uno de los grandes protagonistas del documental, que se podrá ver en Amazon Prime Video a partir del 28 de enero, y de la transformación sufrida por el Barça y ha asistido a la presentación junto a los miembros de su cuerpo técnico. Ha llegado acompañado de Jordi Cruyff, secretario técnico blaugrana. También lo han hecho los jugadores del primer equipo. "La serie está muy bien. Gustará al barcelonista y al no barcelonista. Son cosas que no se ven, que pasan en el vestuario. Charlas, momentos de alegría, otros de decepción. Esperemos que sea una nueva era", ha dicho Xavi a su llegada. "Me hace gracia verla. A ver cómo salgo, qué hago", ha manifestado Pedri. "La gente nos va a conocer más, verá lo que hacemos en el día a día", ha comentado Ansu Fati.

Los asistentes han podido ver su cuarto capítulo, que contiene material inédito y curioso. Uno de los puntos fuertes del capítulo es el clásico del Santiago Bernabéu de la temporada pasada, que el Barça acabó ganando por 0-4. Aparecen imágenes de la celebración en el vestuario y también la charla que dio Xavi antes del partido en el hotel. "Curiosamente, hoy es el día que estoy más tranquilo y como entrenador pensaba que iba a estar más tenso, más nervioso, pero estoy muy tranquilo, ¿sabéis por qué?", pregunta Xavi. "Porque vamos a ganar", responde Jordi Alba. "Esto uno. Y luego porque habéis demostrado que lo dais todo en el campo", sigue el técnico. También se ve el aparte que Xavi tiene con Araujo en el que le instruye en el marcaje a Vinicius.

IMÁGENES INÉDITAS

También son protagonistas de este capítulo Frenkie de Jong y Pedri. Se ve al neerlandés en su llegada a Barcelona, habla de su deseo de jugar en el Barça y sobre todo lo que le pide Xavi, pero también de los rumores sobre su posible salida del pasado verano. "Me veo jugando aquí mucho tiempo, no me importan los rumores sobre si me voy a otro equipo o me quedo aquí. Nadie del equipo me ha dicho nada. No creo que suceda, honestamente, pero si sucede me decepcionaría".

Pedri, por su parte, aparece charlando con su familia desde el hotel horas después de haber sido presentado como jugador del Barça. "Yo era del Barça casi antes de nacer, porque mi abuelo fundó la peña del Barça y luego siguió mi padre", dice el canario.

La serie repasa muchos de los hechos que han marcado al Barça en los últimos años, como el verano del burofax de Messi, el adiós de Luis Suárez, la lesión de Ansu, la marcha de Messi, la destitución de Koeman, el fichaje de Xavi, el caso Dembélé o la planificación de la presente temporada.