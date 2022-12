"Veo gestos y movimientos míos en Pedri"

"Aún no conocía a Pedri y fue un momento bonito y especial; es un talento brutal", comenta Iniesta para SPORT El de Fuentealbilla cree que el tinerfeño soporta bien la presión y que se mantiene ajeno a todo

Andrés Iniesta sigue dando guerra a los 38 y continuará jugando en Japón hasta que el cuerpo y la mente aguanten; ahora descansando en Barcelona, nos atiende para hablar de Mundial, de Messi, de Pedri y de un hipotético futuro en el Barça.

Recién llegado de Qatar, Andrés. ¿Lo de Messi era justicia poética?

Creo que tanto Argentina como Leo lo merecían por la competición que han hecho. Nos puede gustar más una cosa u otra, pero es totalmente merecido. A partir de ahí, que Leo tuviese un Mundial o no, no sé si a nivel externo de opiniones si cambia o no, pero lo ha conseguido y esa sensación es maravillosa. Ese momento, de levantar la Copa, de sentir que Argentina como país lo vuelve a ganar.

Allí coincidiste por fin con Pedri. Es curioso que con lo que se os ha comparado y la de veces que ha repetido que eres su ídolo no os hubiérais encontrado aún...

Fue un momento bonito. Ya había hablado con él, pero no físicamente. Fue agradable, es un chico magnífico, futbolísticamente tiene un talento brutal para poder convertirse en un referente tanto en Barça como en la selección. Compartimos algunos minutos y le deseé mucha suerte.

¿Se le carga con demasiada responsabilidad comparándoos tanto?

Eso siempre va a existir, las comparaciones y demás van a estar ahí. No podemos salir y decir que nadie hable de esto, es imposible. Cuando subí al primer equipo también había comparaciones. Lo importante es que él haga lo que está haciendo y esa presión que hay fuera la lleva a las mil maravillas. Cuando lo ves jugar realmente ves que disfruta jugando a fútbol. Lo que hay alrededor existe, pero lo del campo es lo que marcará donde llegas.

¿Te ves reflejado en cosas con él en el campo, Andrés?

Hay cosas en las que nos parecemos. Jugamos en la misma posición, algunos gestos o maneras de movernos. Al final, esto es mucho como cuando yo tenía mis referentes. Si tú los miras mucho y quieres parecerte a ellos la memoria intenta ‘imitar’ o hacer cosas que ves. Seguro que algo tenemos en común.

Te vimos junto a Xavi en el entrenamiento. Creo que muchos culés pensaron en lo romántico que sería que compartiérais banquillo.

Los culés creo que lo que queremos es que el equipo gane, da igual que esté Xavi-Iniesta o lo que sea. No, a ver, no diré que sea imposible pero es muy difícil por tiempos, momentos y demás. Solo deseo que este Barça vuelva a ganar, estar bien, a encontrar la línea buena que nos gusta a todos. Respecto a mí en el futuro veremos qué pasa, ojalá pueda volver de algo aquí.

¿Qué tal ves a Xavi en este rol desde su llegada?

El contexto es muy complicado, no es fácil querer asumir ese reto. Desde que llegó la evolución es positiva, buena, es cuestión de eso, de seguir creyendo en lo que se hace y que los resultados vayan acompañando para que esa idea o forma de hacer tenga la fuerza necesaria y lo pueda acabar consiguiendo.

Despedida de Busquets de la selección. ¿Se ha sido injusto estos meses con él?

Yo, aparte de que estoy muy lejos de aquí y no vivo el día a día de lo que se dice, de Busi no puedo decir otra cosa que lo referente y lo que sigue siendo como jugador. No está pasado, es el capitán del Barça, hasta ahora de la selección. Hasta el último día seguirá dando el nivel y siendo el ejemplo que es. Llegará un día que tendrá que salir, pero eso es ley de vida.

Pedri, Gavi, Balde, Eric, Ansu. Una nueva hornada que poco a poco va ‘adueñándose’ del primer equipo. ¿Cómo los ves?

El futuro lo hacen porque están ya liderando y rindiendo con la edad que tienen. Tienen que seguir trabajando duro, aprendiendo, mejorando, para cada año ser mejores. En el Barça no cuenta lo que has hecho. Cada partido, cada año, tienes que mejorar y ser mejor. Para ellos que empiezan tan jóvenes es un reto y es importante que se les acompañe en eso para que sigan creciendo y subiendo el nivel.

Gavi ha sido uno de los líderes de España en el Mundial con 18 años recién cumplidos. También tiene un peso importante ya en el Barça. ¿Te ha sorprendido?

Su talento. Sorprende ver a un chico de esa edad con esa forma de hacer las cosas y esa determinación. Son jugadores que si siguen su crecimiento y continúan siendo humildes en el trabajo y con ganas de mejorar su nivel seguirá subiendo año tras año.

Volviendo a Leo Messi. Ha asegurado que quiere seguir con la selección como campeón del mundo, pasear con orgullo la tercera estrella. Tú pudiste despedirte del Camp Nou bien, con amargura pero cerrando bien el círculo. ¿Crees que es factible un regreso del argentino para que pueda irse con todos los honores?

No sé cómo se llevan estas situaciones. Leo es jugador del PSG y evidentemente que como culé y viendo lo que ha sido para el Barça, para su historia, ojalá en algún momento de estos años sí se diese la ocasión sería espectacular que pudiese despedirse. Lo merece, pero entiendo que no será fácil hacerlo posible.

¿Hasta cuándo tiene cuerda Andrés Iniesta? Cuéntanos un poco cuál es tu hoja de ruta, hasta cuándo te vas jugando, si tienes previsto seguir residiendo luego en Japón...

De momento este año empezaré jugando e iremos viendo. Me encuentro bien y sigo disfrutando del fútbol, es lo que más me gusta. Hasta que llegue ese momento seguiré disfrutando. No veo mi vida en Japón después, en breve será una etapa que se cierra, una experiencia de las más importantes de mi vida a nivel familiar, maravillosa. Pero llegará un momento muy cercano que habrá que cerrarla y se abrirá otra puerta.