Pedri: "En casa tenemos que comernos a los rivales"

"En el campo es donde más disfruto, porque desde fuera solo puedes rezar" "Afrontábamos este partido como una final, porque hay ilusión por ganar la Liga"

Pedri dejó atrás una pesadilla de dos meses de lesión, con una recaída incluída, y volvió para colaborar en la victoria del Barça ante el Atlético (1-0), que puede haber dejado la Liga sentenciada.

El centrocampista tinerfeño se mostró muy feliz con su reaparición: "Tenía muchas ganas de estar en el campo, porque es donde más disfruto y estoy muy conento por la victoria. Desde fuera se pasa peor, porque solo puedes rezar para que entren los goles y te lleves los puntos".

Pese a que en su ausencia el Barça ha bajado su nivel de juego y sus resultados, Pedri no quiso colgarse medallas por la victoria de esta tarde: "Todos somos importantes y yo no era la única baja. También faltaba De Jong, que es un futbolista extraordinario se nota mucho cuando no está. Esperamos recuperar a Dembélé y Christensen también".

Ya sobre el encuentro, Pedri apuntó: "Todo el equipo se lo tomaba como una final, por la entidad del rival y por jugar en casa, donde nos tenemos que comer a los rivales. Era un partido que decidía mucho ante un Atlético que llevaba una gran racha y que cuenta en sus filas con un Griezmann estelar y hemos logrado tres puntos muy importantes en el objetivo de ganar el título"

Un título de Liga, por cierto, que será el primero de la carrera de Pedri: "Siempre hay ilusion por ganar la Liga y si cuanto antes la podamos certificar, mejor. Pero no tenemos prisa, cuando tenga que venir, vendrá"

El centrocampista quiso tener unas palabras de elogio para Ferran Torres: "Se lo merece, porque es un futbolista que trabaja mucho y eso la gente no lo ve"