Xavi apuesta por Messi: talento a coste cero

La dolorosa derrota ante el Madrid permite extraer varias conclusiones. La principal es que el Barça todavía es un equipo en construcción al que le faltan algunos cimientos para ser completamente sólido. Tiene un muy buen once titular pero cuando se le acumulan las bajas (Christensen, De Jong, Pedri, Dembélé...) el rendimiento se resiente. Demasiado. La plantilla actual le ha bastado a Xavi para dominar la Liga. Y ganar este título sería (será, no se puede escapar), por supuesto, un gran éxito que daría estabilidad al proyecto. Aunque ha quedado claro que no le ha alcanzado para competir en Europa. Y en la Copa ha pagado demasiado caro las desconexiones y los errores defensivos.

Este Barça necesita fichar más talento para seguir creciendo y para optar a derrotar a los grandes. Pero se enfrenta al grave problema del ‘fair play’. Resulta imprescindible rebajar la masa salarial en 200 millones de euros para incorporar nuevos futbolistas. Este recorte es imposible hacerlo en apenas tres meses. Por eso el club blaugrana está preparando un plan de viabilidad a 2/3 años que pueda ser aprobado por Tebas. Visto el brutal enfrentamiento entre el presidente de LaLiga y el Barça no será nada fácil... pero hay que intentarlo para conseguir oxígeno. Si el Barça logra que Tebas afloje la soga, podrá reforzarse. Y ahí es donde entra el posible regreso de Messi.

TRIPLE BENEFICIO

Más allá de saldar una deuda moral con el crack argentino, la vuelta del mejor jugador del mundo aportaría esa calidad diferencial de la que adolece el conjunto blaugrana en el centro del campo para desbordar o dar el pase decisivo. Xavi apuesta descaradamente por Messi. Incluso ha diseñado un plan (que quiere compartir con Leo, con el que habla habitualmente) para encajarle en el equipo como la punta ofensiva de un rombo en el centro del campo. Messi, que el miércoles vio y oyó como el Camp Nou coreaba su nombre en el minuto 10 (seguro que no se pierde ningún partido del Barça y menos un clásico), sigue meditando su futuro y quizá pueda hacerle cada vez más ilusión una vuelta a casa... si se dan las circunstancias favorables. Que, por supuesto, aún no existen.

Recuperar a Messi aportaría un triple beneficio deportivo (talento), económico (más patrocinadores) e institucional (reconciliación). Pero, insisto, todo debe encajar. Y, de momento, no lo hace... De momento...