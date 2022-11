¿Qué pasa con Ansu Fati?

El jugador no acaba de encontrar la chispa; su entorno cree que necesita acumular más minutos para coger la forma, mientras que el club mantiene que se siguen unos parámetros físicos El atacante jugó por primera vez un partido entero desde el 6 de septiembre de 2020 (España-Ucrania de UEFA Nations League)

El último partido completo que había disputado Ansu Fati databa del 6 de septiembre de 2020. Dos años y casi un mes después, el canterano volvió a jugar 90’. Un periodo de tiempo en el que ha sufrido la cara más amarga del futbolista. La de la lesión de gravedad, la de las recaídas. Esa rodilla que se ha convertido en una pesadilla de la que está intentando despertar. Y olvidar de una vez por todas.

En esta temporada del regreso, el hispanoguineano lucha por encontrarse a sí mismo. Recuperar sensaciones y confianza es lo principal. Desde los primeros compases del curso tanto Xavi como el club han defendido que no habrá precipitaciones y que hay trazado un plan que hay que seguir. Cuando llevamos ya casi tres meses de competición, el delantero sigue sin haber alcanzado ese pico de forma. No tiene la chispa ni el duende que mostró en sus inicios. Es pronto y para nada es algo definitivo, obviamente. Pero sí genera cierta intranquilidad en el barcelonismo. Ansu es de los favoritos de la afición. Un chico formado en la casa con algo especial.

"¿DE VERDAD HE SIDO EL PEOR?"

Pero es evidente que existe una especie de dilema ahora mismo alrededor de su figura. Por un lado, el jugador y su entorno creen que necesita acumular más partidos y minutos para alcanzar ese pico de forma. La imagen que ilustra perfectamente ese pesar es su reacción el pasado sábado tras ser sustituido por Xavi. “¿De verdad he sido el peor? Le preguntó a Eric Garcia en el banquillo tras marcharse del terreno de juego visiblemente contrariado.

Esa insatisfacción de su entorno choca con la versión del club. Tanto el staff como la cúpula deportiva creen que todavía no está en los parámetros físicos necesarios para jugar con más continuidad y tener más carga de minutos. Tienen claro que después de todo lo que ha pasado no hay que precipitarse. Y que el jugador no está al nivel físico exigido para acumular mucho protagonismo.

EL MUNDIAL, COMPLICADO

Con apenas una semana de competición por delante antes del parón del Mundial, Ansu Fati lo sigue teniendo complicado para entrar en la lista definitiva de Luis Enrique. El técnico asturiano ya esgrimió lo de que “a día de hoy no veo a Ansu Fati para la lista, no tiene el nivel” tras no incluirlo en la convocatoria de la última ventana de selecciones. Hay otros delantero jugando con más asiduidad y más en forma, pero el duende que tiene el delantero y el hecho de que haya rendido bien siempre con Lucho en España le dan alguna esperanza. Estos dos últimos partidos de Liga pueden ser definitorios.