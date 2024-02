¡Osimhen vuelve contra el Barça!

El nigeriano Victor Osimhen, delantero del Nápoles, es la principal novedad en la lista del nuevo entrenador del club partenopeo, el italiano Francesco Calzona, que disipó cualquier duda sobre el estado físico del atacante, que apunta a titular este miércoles contra el Barcelona, en los octavos de Liga de Campeones.

El nombre Victor Osimhen vuelve a figurar en una lista de convocados por primera vez desde el pasado 23 de diciembre, tras casi dos meses de ausencia por una sanción y por la Copa África en los que el equipo le ha echado en falta.

Porque el Nápoles, sin su referencia ofensiva, no ha sido el mismo. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia tuvo que liderar él solo una línea de ataque que, ese miércoles, ante el Barcelona, será mucho más peligrosa que en estos últimas semanas llenas de decepciones.

Entre ellas el último empate ante el Génova (1-1) que agotó la paciencia del italiano Aurelio De Laurentiis con su amigo Walter Mazzarri, al que despidió este mismo lunes. En ese duelo, Osimhen no estuvo a disposición del técnico pese a estar ya de regreso, por no encontrarse al 100% tras la disputa de la final del torneo africano que no pudo levantar.

El nuevo técnico, que solo tuvo dos sesiones preparatorias para el trascendental duelo ante los de Xavi Hernández, ya dijo este martes, en la rueda de prensa previa al choque -y al mismo tiempo su presentación como entrenador-, que Osimhen entrenó con toda normalidad.

"No ha sido una sesión muy larga, pero Osimhen se ha entrenado a pleno ritmo y será evaluado", dijo el técnico en la rueda de prensa.

El que no está en la convocatoria por lesión es el belga Cyril Ngonge, refuerzo invernal procedente del Hellas Verona que tuvo mucho impacto en los recientes partidos que disputó entrando desde el banquillo.

"Ngonge no estará en el partido debido a una distensión muscular sufrida durante el entrenamiento de ayer", informó el Nápoles.