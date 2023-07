"Oriol Romeu es el relevo ideal para Busquets"

"Es un jugador con el perfil futbolístico y la mentalidad necesaria para estar al nivel de un club como el Barça" "Destaca por su espíritu competitivo y su agresividad sin balón y por su inteligencia táctica y su criterio con el balón"

Sergio Lobera avala la vuelta de Romeu al Barça. Lobera fue quien fichó al de Ulldecona para el Infantil A del Barça y también fue quien apostó en su momento por ‘Busi’ para incorporarlo a la Masia con 17 años.

Por esto, nadie mejor que Sergio Lobera para hablar sobre el cambio en la posición de pivote en el Barça de Xavi. Se fue Busquets, a quien Lobera fichó del Jabac Terrassa y llega Romeu, al que el técnico aragonés convenció para dejar el Espanyol e incorporarse al Barça.

SPORT ha podido entrevistar a un entrenador que actualmente dirige al Odisha de la Superliga india. Lobera trabajó des de 1999 hasta 2007 en los equipos inferiores del Barça donde además de Romeu o Busquets entrenó a jugadores como Jordi Alba, Thiago, Pedro, Bojan o Bartra, entre muchos otros. Lejos de la Masía se ha sentado también en el banquillo del Terrassa o Las Palmas además de entrenar en el fútbol marroquí, chino e indio.

En el verano del 2004, el Barça incorporó para su Infantil A a Oriol Romeu, centrocampista hasta ante entonces del Espanyol. ¿Cómo fue la historia de aquel fichaje?

No fue nada fácil, el Espanyol no tenía ninguna intención de desprenderse de él, pero cuando Oriol conoció el interés del Barça decidió que quería jugar aquí. Se pudo desvincular del Espanyol e incorporarse a la cantera del Barça.

¿Por qué quiso incorporar a Romeu al Barça?

Es un caso parecido al de Sergio Busquets. Oriol Romeu en el Espanyol no era, aparentemente, de los jugadores que más destacaban de su equipo pero como entrenador me llamaron la atención sus cualidades para jugar de pivote. Tenía todo aquello en lo que se fija un entrenador. Era muy bueno con balón pero también destacaba mucho en la fase defensiva. Era muy competitivo, ganaba duelos y elegía muy bien. Destacar tanto en ambas facetas del juego me convenció del todo.

"Me sorprendió su carácter ganador"

¿ Cambió en algo su percepción de Romeu cuando empezó a entrenarlo?

Me sorprendió mucho su carácter ganador, su espíritu trabajador y una madurez impropia de su edad. Todos estos factores se sumaron a que futbolísticamente cumplió con las altas expectativas que me había creado. Pasar del Espanyol al Barça no es nunca fácil porque la idea de juego era diferente. Necesitó un período de adaptación pero fue bastante breve, su capacidad de asimilar conceptos fue brutal y lo hizo de una manera meteórica.

¿Jugó siempre de pivote?

Siempre tuvimos claro en la posición en la que queríamos ubicarlo. Su agresividad y su capacidad defensiva nos ayudó mucho para consolidar el tipo de ‘6’ que se precisaba. El rol de mediocentro en esa época había sufrido una evolución importante. De un perfil más creativo pasamos a una tarea más sacrificada que buscaba evitar las transiciones de los rivales. Este extra de equilibrio que él nos ofrecía nos ayudó a consolidar la idea de ese pivote más táctico. Además de pivote, en alguna ocasión jugó de central para que pudiera crecer todavía más en el aspecto defensivo y en la salida de balón.

¿Trabajaste con él algún aspecto concreto del juego?

Oriol Romeu era ya entonces un jugador muy completo pero lo que más trabajé con él fue saber manejar los tiempos en las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa. Él siempre ha sido un jugador muy intenso y ganador de duelos pero traté de inculcarle más calma a la hora de jugar una vez habíamos recuperado el balón. Era importante saber bajar las revoluciones cuando teníamos el control de la pelota.

"Un jugador querido y respetado en el vestuario"

¿Cómo es Oriol Romeu en el vestuario?

Oriol es siempre una persona querida y respetada en el vestuario. Es más bien introvertido y de pocas palabras pero cuando habla se hace escuchar. Me recuerda mucho a Busquets en su manera de ser. Se gana el respeto de todos porque es un ejemplo de trabajo, comportamiento, sacrificio y profesionalidad.

¿Fomarse en la Masía le ayudó a crecer?

La Masía le ayudó mucho a adquir conceptos dentro del estilo Barça. Crecer en la cantera azulgrana es un lujo porque tienes los mejores medios y los mejores compañeros para poder progresar. También hay que pensar que superar tanta competencia no es fácil, sólo los más fuertes pueden seguir adelante y Oriol nunca se rindió. Y es que Romeu es un jugador que cree mucho en él mismo, estar en el Barça no le hizo cambiar para nada su personalidad y siguió trabajando muy duro para crecer. A veces no sabes que es lo ideal para ser un jugador completo. Creo, por ejemplo, que el hecho de que Busquets llegase tarde a la cantera del Barça le dio un punto de calle que otros jugadores del Barça no tienen. A Oriol le ha pasado lo mismo al estar años fuera del Barça, al estar en equipos no tan dominantes tienes que hacerte fuerte en aspectos que no necesitas cuando compites de blaugrana.

Sergio Lobera ve en Oriol Romeu el recambio ideal para Sergio Busquets | SPORT

Usted fichó a ambos para el Barça, ¿en qué se parecen Busquets y Romeu?

Yo parto de la base que todas las comparaciones son odiosas, no me gusta comparar a Pedri con Iniesta o a Romeu con Busquets. Sí que diré que, desde el punto de vista de las características técnicas, Oriol Romeu reúne todo para ocupar la posición que ha dejado vacante Sergio Busquets.

¿Jugar al lado de De Jong, Gundogan o Pedri puede beneficiar a Romeu?

Estoy convencido de que Oriol Romeu crecerá al lado de los grandes jugadores que tiene el Barça. Con Xavi de entrenador y rodeado de cracks, Romeu podrá lucir todavía más sus grandes cualidades.

¿Qué virtudes de Oriol Romeu le parecen más importantes?

Su espíritu competitivo y su agresividad sin balón. Su inteligencia táctica para posicionarse y a la vez el gran criterio que demuestra con el balón. Oriol también destaca mucho en el acierto en la toma de decisiones en el campo.

¿Cree entonces que Romeu es el recambio natural de Busquets?

Creo que sí. Es un jugador con el perfil futbolístico ideal y la mentalidad necesaria para estar al nivel de un club como el Barça. Además creo que con un entrenador como Xavi podria crecer mucho. Por la profesionalidad que siempre demuestra Oriol creo que todavía puede rendir a un gran nivel más años.

"Se lo ha currado mucho para conseguir su sueño"

Han pasado muchos años desde su primera etapa en el Barça. ¿Cree que su pasado en la Masía puede ayudar en el presente a Oriol Romeu?

Sin ninguna duda, el hecho de conocer al club al que vas y sus años en la base comprobando la exigencia del Barça en todos los sentidos ayuda. También en el aspecto futbolístico los conceptos que trabajará con Xavi no le serán nuevo, ya los tiene adquiridos de sus años de formación en la Masía. Su vuelta al Barça me hace mucha ilusión porque es un jugador por el que aposté cuando era pequeño y se lo ha currado mucho para conseguir su sueño, se lo ha trabajado de manera espectacular.