El Oporto afina con 'O Clássico' antes del Barça

Los 'Dragones' se enfrentan al Benfica buscando seguir con la buena racha de resultados Pepe peligra para el partido de hoy, pero no para el Barça. “Si está bien, será titular”, dijo Conceição

La temporada del Oporto hasta ahora podría calificarse como casi perfecta. En la liga portuguesa igualan en puntos al líder Sporting CP tras cinco victorias y un empate, aún sin conocer la derrota, mientras que en la Champions League se estrenaron con una contundente victoria 1-3 sobre el Shakhtar ucraniano.

Solo una mancha empaña hasta ahora el curso 2023/24 de los ‘Dragones’: su derrota en la ‘Supertaça’ ante el eterno rival. El Benfica es el único equipo que, oficialmente, ha podido derrotar a un cuadro muy sólido este curso. Y este viernes se verán las caras nuevamente en otra edición de ‘O Clássico’, su último duelo antes de medirse al Barça el miércoles.

En aquella cita del 9 de agosto, Ángel di María se lució para finiquitar la ilusión del Oporto de levantar el primer título del curso. Petar Musa remató la victoria y Pepe, fiel a sus costumbres, vio la roja en el 90’ y provocó a la afición de las ‘Águilas’. Para fortuna de los visitantes, Di María no apunta a la titularidad al venir recuperándose de una lesión, aunque ellos tampoco contarán con el exdefensor del Real Madrid.

“Pepe es una duda, no lo sabemos, será hasta el partido. Si está bien irá como titular, si no está y el departamento médico decide que no podemos contar con él, lo guardaremos”, comentó el entrenador Sérgio Conceição, que medita seguirle cuidando para que pueda estar a punto en la cita de la Champions. Por su parte, Zé Pedro y João Mendes volvieron y estarán disponibles para el clásico. Zaidu, Verón y Evanilson permanecen aún en rehabilitación junto a Marcano, mientras el exazulgrana Nico González será suplente.

En cuanto al desempeño de los ‘Dragones’ hasta el momento, Conceição recordó que sabe “lo que hay que trabajar” para que mejore el colectivo, pero destacó que están “en primer lugar del campeonato” -igualado con el Sporting- y que fue “el único equipo portugués que ganó en la primera jornada de Champions, con una clara alusión al otro luso, el Benfica, que cayó ante el Salzburgo.

Para el técnico, los tres puntos de hoy tienen un solo objetivo: ganar el campeonato. “Mi trabajo es el del equipo técnico. En los últimos años hemos conseguido colocar algunos trofeos en la vitrina y espero que al final de esta temporada podamos aportar más. Es mi objetivo más sincero como entrenador”.

ALINEACIONES PROBABLES

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Neves, Kokcu; David Neres, Silva, Mario; Petar Musa.

Oporto: Diogo Costa; Mario, Cardoso, Carmo, Wendell; Varela, Eustaquio; Pepe, Jaime, Galeno; Taremi.

Hora: 21:15.