Cancelo 'pide' un respiro y el casting está más abierto que nunca

El luso acumula cuatro partidos casi completos en los últimos 11 días Con la vitola de titular, toto indica que Joao descansará el viernes para llegar fresco a Do Dragao

Joao Cancelo está a las puertas de su primer descanso como jugador del Barça. El lateral apenas ha tenido un respiro desde su primera titularidad y, de cara al choque del viernes frente al Sevilla, la lógica hace pensar que iniciará en el banquillo para llegar fresco a Porto. Las alternativas de Xavi son diversas, algunas de ellas menos naturales pero quizá más útiles para equilibrar la carga de los jugadores.

Xavi ya dijo que nadie se libraría de las rotaciones y lo demostró en Mallorca con Lewandowski. Cancelo, que suma cuatro partidos casi completos -solo se perdió 15 minutos- en los últimos 11 días, apunta a titular fijo en el envite del miércoles en Do Dragao, por lo que ante el cuadro hispalense tiene serias opciones de arrancar en el banquillo. Estas son las opciones para ocupar su vacante:

Sergi Roberto

El capitán está fresco de piernas, pues acumula dos partidos consecutivos sin minutos. La suya sería una apuesta lógica, aunque el problema es que quizá se le 'necesita' más en el centro del campo. Joao Félix podría rotar contra el Sevilla y el hipotético regreso a un dibujo con cuatro centrocampistas 'obligaría' a Xavi a echar mano de Roberto o Fermín en la zona ancha.

Alejandro Balde

No es una opción muy natural, pero no sería la primera vez para Balde en la derecha. Dicha opción perimitiría dar descanso a Cancelo y dar entrada a Marcos Alonso en el costado izquierdo. El madrileño no jugó en Mallorca, por lo que está con las pilas cargadas.

Jules Kounde

El galo ha abandonado el carril derecho pero a modo de emergencia podría regresar a la posición de '2'. Teniendo en cuenta que Araujo regresa de lesión y jugó 90 minutos en Mallorca, todo hace pensar que Ronald descansará contra el Sevilla para no sobrecargarse. Si Jules es el elegido para actuar en el carril derecho, ello 'obligaría' a alinear en el centro de la zaga a Marcos Alonso o bien Íñigo al lado de Christensen. Marcos ya ha jugado varias veces como central, mientras que el zaguero vasco llevaba mucho tiempo sin ser titular y parece difícil que pueda repetir titularidad el viernes.