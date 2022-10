Las opciones de Xavi para dar descanso a Busquets

Las salidas de Nico González y Miralem Pjanic dejaron al Barça sin ningún centrocampista posicional especialista más allá del capitán Frenkie de Jong parece la alternativa más fiable, pero el técnico egarense tampoco descarta a Kessie o incluso "a algún central"

Como mínimo hasta el mercado de fichajes de invierno, si Xavi Hernández quiere dar descanso a Sergio Busquets debe escudriñar en la plantilla en busca de algún recurso de garantías para la demarcación de pivote. De nada sirve pensar en las salidas de Nico González y Miralem Pjanic, que dejaron al FC Barcelona sin ningún centrocampista posicional especialista más allá del capitán. Lo hecho, hecho está. Al equipo culé no le queda otra, en el futuro a corto plazo, que exhibir su fondo de armario, pues el de Badia ha mostrado, en los últimos partidos, manifiestos síntomas de fatiga.

“‘Busi’ sigue siendo fundamental. Nico y Pjanic decidieron irse y no tenemos un relevo natural en su posición. Tenemos alternativas, pero no es fácil. Busquets es una pieza muy importante para nosotros”, fue la respuesta de Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal de este jueves en el Camp Nou (21.00 horas), en el que es probable que el capitán no sea de la partida. “Tenemos a Frenkie, a Franck, podemos probar un central…”, añadió sobre las posibilidades para reemplazarle.

Frenkie de Jong es el primer nombre en salir a la palestra. El centrocampista neerlandés, que está teniendo muchas dificultades para ser protagonista como interior –Pedri y Gavi son indiscutibles, el primero desde hace tiempo y el segundo especialmente tras el clásico–, es, sobre el papel, el jugador con más virtudes para rendir bien en la posición de ‘5’. Tiene buena conducción de balón y siempre produce más cuando ve el fútbol de cara. De momento no ha acabado de convencer en esta demarcación, pero también es cierto que nunca ha llegado a tener continuidad en el pivote.

Xavi con Busquets en su sustitución durante el Real Madrid-Barça de La Liga 2022/23 | VALENTÍ ENRICH

Muchas alternativas, ningún experto

Franck Kessie, uno de los futbolistas con menos protagonismo en los compases iniciales del curso, también se erige como una alternativa. Su adaptación al esquema de Xavi, sin embargo, genera bastantes dudas: no se ha sentido cómodo en el ecosistema culé en los diez ‘ratos’ que ha jugado. Sergi Roberto, otro participante del ‘casting’, deberá centrarse en el lateral derecho como mínimo hasta que Héctor Bellerín esté en condiciones de ser titular, pero también podría ganar enteros en los próximos compromisos.

Por último, ¿en quién pensaba Xavi cuando pronunció la frase “podemos probar un central”? Andreas Christensen, a quien ya contempló como opción en una de las primeras comparecencias de la temporada, está lesionado, pero cuando abandone la enfermería –como pronto en la previa de la visita del Bayern al Camp Nou– podría ser una alternativa. Eric Garcia, indiscutible en el eje de la defensa, también un perfil que encaja en las características necesarias para asumir las funciones de Busquets.