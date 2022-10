Xavi: "Busquets es importante para nosotros y lo seguirá siendo"

El técnico cree que "es normal que se señalen a dos o tres jugadores y al entrenador cuando se pierde. Es el Barça" Xavi alabó a los capitantes y dejó claro que "el vestuario es muy sano"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, defendió a Sergio Busquets, uno de los jugadores más criticados tras la mala racha del equipo en las últimas semanas. "Cuando se pierde todos quedamos expuestos. Se señala a dos o tres jugadores y al entrenador y eso es normal porque estamos en el Barça y hay que aceptarlo. Lo que tengo claro es que Busquets es muy importante para nosotros. Por el juego que tiene y porque es capitán y va a seguir siendo importante para el futuro".

Xavi sí que señaló que "es posible que Busquets descanse en algunos partidos porque no lo va a jugar todo y eso es normal, pero eso no quiere decir que no sea importante. Al contrario, es muy importante para nosotros. Tanto Busquets como los capitanes. Hay muy buen ambiente en el vestuario. Tenemos un vestuario muy sano y eso nos hace pensar que las cosas van a acabar bien esta temporada".

El entrenador blaugrana añadió que "nosotros lo vemos desde dentro y sabemos la importancia de los capitanes en todo esto. Y eso nos hace sentirnos seguros de que las cosas van a ir bien en el futuro".