Ni un solo penalti en lo que va de temporada

Al Real Madrid le han pitado cuatro a favor y uno en contra Al Barcelona en estas jornadas le han expulsado un jugador

Una estadística llamativa. Al Barcelona aún no le han pitado ni un solo penalti a favor en esta temporada. Y uno en contra (-1) y estamos en la a jornada 9. Al Madrid le han pitado cuatro a favor y uno en contra. Balance (+3). Y no es precisamente el Barcelona un equipo que no pise área.

Al Barcelona en estas jornadas le han expulsado un jugador. Al Real Madrid, de momento, no le han mostrado ninguna cartulina roja. Por poner las cosas en contexto que decía Luis Enrique.