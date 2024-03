Mucho ojo con el Espai Barça

La publicación de los renders (diapositivas) del que será el nuevo Camp Nou han llamado poderosamente la atención... y han creado mucha expectación. Primero, por la espectacularidad de lo que se avecina. Segundo, por la novedad de ver más o menos qué Camp Nou nos encontraremos una vez esté finalizado. Y tercero, por comprobar cómo del proyecto final que se le adjudicó a Limak se han cambiado y modificado aspectos muy importantes. Hablamos, entre otras cosas, de la desaparición del marcador 360 grados y de los cambios en la cubierta del Estadi, parte esencial del proyecto.

Y claro, ya están saliendo voces diciendo que en la presentación del Espai Barça aparecían otros acabados, que lo que se presentó a los socios en la Asamblea para que votaran no era exactamente el mismo proyecto.

Es evidente que en cualquier obra de cierta magnitud siempre se pueden introducir cambios sobre el proyecto inicial y el Camp Nou no es una excepción. Sin embargo, no hablamos de cambiar una puerta de hierro por otra de acero, hablamos de un marcador 360º por cuatro individuales y de una cubierta de unas características por otra. Las nuevas diapositivas, así, de entrada, son menos espectaculares que las originales. Son palabras mayores que tienen otras derivadas: el coste, el diseño y la calidad. Limak se quedó con el Camp Nou porque hizo la oferta más económica. Y si ahora se cambian elementos esenciales del proyecto para abaratar costes se podría entender que no se cumplen con las condiciones pactadas… que acabaron eliminando del concurso a otras empresas constructoras.

Para evitar suspicacias, haría muy bien la vicepresidenta Elena Fort en convocar una rueda de prensa y explicar con luz y taquígrafos estos cambios. Todos nos quedaríamos más tranquilos. ¿Por cierto, ya está acabado y visado el proyecto ejecutivo? Solo faltan nueve meses para que el equipo vuelva al Camp Nou…