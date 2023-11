La obligación del Barça con los cedidos

En la actualidad el Barça tiene a ocho jugadores en nómina cedidos por Europa "Lo cedemos porque en ese momento deben salir", comenta Deco a SPORT

Al organigrama creado por Deco, se incorporó Bojan. El de Linyola, gracias a su experiencia hará de enlace con el fútbol base, pero también será el encargado de tener relación con los jugadores cedidos que tiene el Barça.

En la actualidad son ocho los cedidos: Ansu Fati (Brighton), Lenglet (Aston Villa), Julián Araujo (Las Palmas), Álex Valle (Levante), Dest (PSV Eindhoven), Pablo Torre (Girona), Eric Garcia (Girona) y Chadi Riad (Betis).

Deco explica que se está haciendo un seguimiento de todos ellos para decidir a final de temporada sobre su futuro. “Estamos haciendo un seguimiento de todos. Creo que como club tenemos que hacerlo".

"Somos un club serio y hay que demostrarlo. Los jugadores deben saber que estamos preocupados por ellos, pues siguen siendo de nuestra propiedad. Nosotros no cedemos a un jugador porque no contemos con él. Lo cedemos porque en ese momento debe salir por cualquier cosa, porque el entrenador ha decidido que no cuenta con él o porque ellos nos piden salir porque quieren tener más minutos, como pasó este verano con Eric o con Ansu”, explica Deco, que admite que también hacen desde el área deportiva del club un seguimiento de los jugadores que están traspasados pero sobre los que el club tiene una opción de compra.

“Creo que es la obligación del Barça. Tenerlos a todos controlados. Es normal que genere comentarios porque antes no se hacía o si se hacía, no se hacía bien. Yo creo que hay que hacerlo y también llama más la atención el hecho de que sea Bojan el encargado de hacer ese seguimiento. Pero no es solo él quien hace ese seguimiento, lo hacen también todos los ‘scoutings’, que nos pasan informes de como están. Lo que pasa es que si va Bojan, tiene más trascendencia”, dice el brasileño.