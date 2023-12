¿Qué nota le ponen los expertos al 2023 del Barça?

Todavía queda una semana para que finalice 2023 pero el Barça ya no volverá a jugar hasta 2024. El amistoso en Dallas cerró un año en el que el conjunto azulgrana se reencontró con los títulos: los de Xavi alcanzaron Supercopa de España y también la Liga. No todo fueron buenas noticias, pues las debacles en Europa League y Copa del Rey y, sobre todo, el primer tercio del presente curso han penalizado la valoración global del elenco azulgrana.

En SPORT hemos contactado con nuestro particular comité de sabios, formado por exjugadores, técnicos, expertos y comentaristas o analistas, para que dejen sus diferentes opiniones respecto a lo que ha sido el 2023 del Barça. Estas han sido sus valoraciones:

Jordi Roura (8)

La Liga conquistada es lo más relevante. No le doy más nota al Barça porque en los últimos meses el equipo ha estado irregular e incluso a veces decreciente. Pero lo que se valora es ganar títulos a final de temporada y en 2023 se conquistó el título más importante que es la Liga.

Jonathan Soriano (6,5)

El equipo está con problemas en el estilo de juego, pero aún tiene muchas posibilidades de engancharse al tren de la Liga. La distancia de siete puntos hace que sea posible pero hay camino por hacer.

Gerard López (7)

Se lograron dos títulos, uno de ellos muy importante como es LaLiga. El equipo se reforzó en verano, logrando mejor plantilla que el curso pasado, y sobre todo, la aportación de los jóvenes es importante. Además se logró la clasificación para octavos de la Champions. Para mí ha sido un buen año del Barça, mejorando la nota de 2022.

Alberto Edjogo (7)

El equipo solidificó mucho a partir del triunfo en Supercopa de España frente al Real Madrid. Es verdad que el hándicap que tuvo al caer en Europa League a principios de año se compensa con la clasificación como primero de grupo para los octavos de la Champions en el presente curso. Con perspectiva, un notable.

Fermín Suárez (7)

La nota sería más alta si el equipo no se hubiera dejado tantos puntos en la presente Liga, si hubiera habido más continuidad en el juego o si hubiera habido al menos un mantenimiento en el juego del año pasado. El juego y la propuesta sin balón no es exactamente la del curso anterior, y eso le hace perder puntos al Barça.

Lluís Carreras (5)

Para mí, el cómo es muy importante, porque es lo que te dará con el tiempo los títulos importantes y el reconocimiento. Xavi sabe que debe mejorar en eso pero a los jugadores les está costando de entender.

Xavi celebró con todo el 'staff' la Supercopa ganada la pasada temporada / EFE

Bruno Alemany (6)

En cuanto a competitividad, el equipo ganó LaLiga y eso daría una nota altísima. Pero el equipo empezó mal esta temporada y, sin embargo, no se ha acabado de desenganchar de ninguna competición. Le pongo un 8 en competitividad y un 4 a nivel de juego, así que haciendo la media me sale un 6. Tiene que mejorar para llegar de verdad a la élite.

Tito Blanco (7,5)

Después de algunas dudas, ganar la Liga, que no se lograba desde 2019, y la Supercopa, es para celebrarlo. Hay que poner en valor los títulos y es cierto que la Champions no se logra desde 2015, pero resaltaría que conquistar LaLiga tiene mucho mérito, así como derrotar al Real Madrid en la final de la Supercopa. Respecto al modelo, es vital que sigan intentando jugar con la idea, ya que los resultados llegarán jugando de esa manera. Si no se acierta en las ocasiones creadas, el rival siempre se mantiene vivo, y eso solo depende de los jugadores.

Jofre Mateu (6,7)

Estaría muy cerca del notable por haber logrado dos títulos y pasar a octavos de Champions como primero de grupo, pero me da la sensación de que esta temporada el equipo ha decaído en juego. Era un equipo que tenía que crecer, de ahí mi valoración de 6,7.

Marc Mayola (4)

Sin balón, el equipo presiona peor y de manera descordinada. Con el cuero, hay más dificultades para plantarse en campo rival y generar volumen de juego. En general hay pocos argumentos que no sean fruto de la inspiración individual. Veo una clara involución a nivel colectivo a lo largo del año.

Pedro Nieto (6,5)

Es una lástima que se hayan empañado los primeros seis meses del año. En este inicio de temporada el equipo ha perdido toda su identidad, lo que le hizo grande en el curso anterior se ha perdido. Hay muchos matices, pero hay mucho por mejorar, sobre todo recuperar la identidad del equipo.

Albert Blaya (6,5)

Los dos títulos logrados son notas positivas, pero en Europa el equipo pese a clasificarse no me ha convencido este año y en el pasado cayó en Europa League. El inicio de curso no ha mostrado continuidad con el juego del ejercicio anterior y ya desde el final de la temporada pasada parecía que el equipo se apagaba un poco a nivel futbolístico.