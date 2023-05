La nostalgia invadió el Camp Nou

El estadio cerró sus puertas hasta dentro de un año y medio, mientras que Busquets y Jordi Alba se despidieron de la afición El lateral no pudo ocultar las lágrimas cuando dejó el campo; el capitán aguantó mejor el tipo

Sergio Busquets y Jordi Alba fueron este domingo los grandes protagonistas de la intensa y nostálgica fiesta de despedida del Spotify Camp Nou, que en los próximos meses será objeto de una profunda remodelación para adecuarlo a las exigencias del siglo XXI. A lo largo de los últimos 66 años, el estadio ha sido el hogar del Barcelona y ha visto pasar a innumerables jugadores, aunque el destino quiso que el lateral y el centrocampista tuviesen el honor de que su último partido con la camiseta blaugrana delante de su afición coincidiese con la fiesta de homenaje para despedir al Camp Nou en su actual formato.

El recinto barcelonista no volverá a acoger un partido oficial hasta noviembre de 2024, si se cumplen los plazos establecidos, así que fue una jornada marcada por los recuerdos y las emociones intensas. La nostalgia invadió las gradas del Camp Nou, porque tanto los 88.775 aficionados presentes como los protagonistas la vivieron bajo su prisma personal. El lema de la fiesta, 'lleno de historia, lleno de futuro', ya dejaba claro que se trata de un 'hasta pronto'.

Antes del partido se locutaron los nombres de los integrantes del primer equipo que jugó en el Camp Nou en 1957 y volvió a sonar a través de una grabación la mítica voz de Manel Vich. La salida de los jugadores fue recibida con el himno del Barça cantado a 'cappella'. El Mallorca se sumó a la fiesta haciendo el tradicional pasillo a los jugadores del Barça por el título de Liga, mientras la afición blaugrana coreaba el ‘campeones, campeones...’ La fotografía del once inicial del Barcelona contó además con cuatro invitados de lujo, ya que Busquets y Alba estuvieron acompañados por sus hijos.

EMOCIÓN

Los momentos más emotivos se vivieron cuando Busquets y Jordi Alba fueron sustituidos y, una vez finalizado el encuentro, cuando ambos regresaron tras pasar por el pasillo que les hicieron sus compañeros, los miembros del staff y Joan Laporta. Busquets aguantó mejor el tipo cuando le tocó dejar el campo en el 85’. Alba no pudo ocultar las lágrimas al ser sustituido cinco minutos antes.

La fiesta posterior empezó con el visionado de un vídeo con los momentos más destacados de estos últimos 66 años y con otro dedicado a los otros dos protagonistas. En su discurso de despedida, Alba agradeció las "las muestras de afecto recibidas. Ha sido un orgullo defender esta camiseta durante 18 años. Hoy ha sido, profesionalmente, el día más feliz de mi vida". El lateral se acordó también "de una persona muy especial que me fichó en 2012, Tito Vilanova". Y siguió dando las "gracias a mis compañeros. Este año he tenido menos protagonismo de lo habitual, pero he intentado ayudar de otra forma. Me siento super orgulloso de ser culé". Y se despidió diciéndole a Busquets "para mí ha sido un placer tenerte como compañero. Has sido un ejemplo para mí. Eres un fenómeno".

RECUERDO

Por su parte, Busquets se acordó de "todos los jugadores actuales y a los que me han acompañado en este viaje durante todos estos años, a los entrenadores que he tenido, a los trabajadores del club... También a vosotros, afición, ha sido un placer jugar aquí. Y a mi familia, que siempre me ha acompañado". El centrocampista destacó que "desde pequeño soñaba con jugar en este estadio. Hoy ponemos un punto y aparte, pero de aquí un año y medio volveremos a tener el mejor mejor estadio del mundo. Ya somos el mejor club del mundo con los mejores jugadores y ahora también tendremos un estadio a la altura". Y concluyó diciendo que "el sentimiento de orgullo de ser del mejor club del mundo no me lo quitará nadie. Soy socio, aficionado. Ahora me iré, pero la realidad ha mejorado los sueños que tenía de pequeño. Esto no es un adiós, sino que seguro que será un hasta pronto. Muchas gracias por todo".

Posteriormente el protagonismo recayó en el estadio. La fiesta se cerró con la cantante Beth Rodergas interpretando 'Hasta pronto, Camp Nou', una versión del 'Cant dels Adeus' escrita para la ocasión por los componentes de La Trinca, y con un castillo de fuegos artificiales.