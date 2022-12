Con nostalgia de los derbis de antaño

Los ex directores de comunicación del Barça y el Espanyol, Albert Roura y Xavi Salvatella vivieron muchos derbis trabajando y sufriendo al mismo tiempo Observan, con cierta tristeza, como este partido va perdiendo emoción

Citamos a Albert Roura y Xavi Salvatella, ex directores de comunicación del FC Barcelona y el RCD Espanyol, respectivamente, para hablar del derbi del sábado en el Camp Nou en el que será el último partido del año 2022 y el primero después del parón por el Mundial de Qatar pero, sobre todo, para hablar de estos duelos en general y de como los vivían y vivirán. La convocatoria es en el cruce entre Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal, justo al lado del imponente Palau Robert.

Mientras el fotógrafo, David Ramírez, observa el entorno para buscar dónde hacer las fotografías, un grupo de chicas se nos acerca para pedirnos si les puede hacer una foto delante de la mansión de estilo neoclásico acompañadas de nuestros dos protagonistas. Necesitan, dicen, una foto especial.

Albert Roura y Xavi Salvatella ya llevan en sus manos las camisetas del Barça y el Espanyol y entonces pasa lo que el representante perico temía. El fotógrafo pide que las que sean culés se pongan al lado de Roura y las que sean blanquiazules lo hagan al lado de Xavi. Y Salvatella se queda solo.

La anécdota le sirve para recordar que el derbi sigue siendo el partido más especial para el Espanyol porque es su forma de rebelarse ante el casi monopolio azulgrana en la ciudad. “Indiscutiblemente, para nosotros este es el gran partido de la temporada. En una ciudad como esta, que hay un club que es una marca mundial, dominador en la presencia social y pública, para el otro equipo el derbi es una fecha señalada en el calendario”, asegura. Roura confirma que para los culés es un partido “diferente” y que los jugadores también lo saben pero añade que él no preparaba nada especial a nivel comunicativo cuando llegaba el derbi.

Salvatella, en cambio, sí que lo hacía. “Hacíamos piezas diferenciales, en la misma línea de la campaña de la 'meravellosa minoría”. El derbi nos ayudaba a sacar la cabeza. En los 'clippings' de prensa, la valoración más alta que tuvimos es el día de las fotos de los entrenadores en las previas, salimos en el New York Times. Y el Espanyol no sale cada día en el Times. El derbi era una oportunidad para nosotros”.

En cualquier caso, los dos coinciden en que actualmente el duelo entre azulgranas y blanquiazules ha perdido interés. “Los derbis ahora se viven mucho menos. Yo recuerdo en los años 70 y 80 que se vivía mucho más la previa y el post partido. Seguramente, en parte, es por la gran diferencia económica y la calidad de las plantillas”, asegura Salvatella. Roura también recuerda con nostalgia los derbis de antaño y teme que será complicado que vuelvan. “En clase todavía había pericos , dos o tres pericos molestando (risas). Y el ambiente era sensacional y en las peñas, yo soy del Maresme y en Mataró, en Argentona había ambientillo en los bares. Pero me parece que el fútbol ya no va por aquí, es otra historia”, afirma.

Recuperar la emoción

Para Xavi sólo hay una solución para que los duelos entre pericos y culés vuelvan a resurgir y ganar interés. Que su querido equipo haga un paso adelante y crezca competitivamente. “Antes había más tensión porque no estábamos tan lejos deportivamente del Barça. Había diferencias, claro. Si en Madrid se vive más el derbi es porque el Atlético ha hecho un paso adelante en la última década. Compite. Para recuperar esa vivencia del derbi en toda la ciudad y en toda Cataluña, hemos de hacer uno o dos pasos adelante”, sentencia. Roura es partidario de no “forzar las cosas” y que el “caliu” de los antiguos derbis aparezca de forma natural. Eso sí, los dos admiten que no pueden repetirse derbis en que la rivalidad traspase algunos límites, como las polémicas con Piqué y aquella eliminatoria de la Copa del Rey. Los dos lo vivieron. “Aquello fue lamentable, no fue agradable para nadie”. Trabajando sufrían más

Alejados ya de cualquier responsabilidad en los dos clubes, el sábado verán el partido con más tranquilidad. Cuando ocupaban sus cargos, los nervios estaban a flor de piel. “Siempre digo que la corbata aprieta mucho. Sufríamos por las dos vertientes, por el tema sentimental, porque trabajábamos por los clubes que llevamos en el corazón y añadíamos el sufrimiento y la tensión del trabajo para que todo saliera bien. Y si el equipo no gana las cosas van peor”, cuenta Salvatella. Roura asiente. “Yo igual. Ahora vuelvo a disfrutar como espectador liberado de cualquier responsabilidad profesional. Y esto te permite disfrutar de todo lo que significa un partido de fútbol. Trabajando estás muy centrado en las tareas y el partido es un ingrediente más. Ahora el partido es el ingrediente”. Salvatella, esperanzado

Roura es optimista de cara al duelo en el Camp Nou pero que el Barça vaya líder no considera que sea un factor determinante. Espera que el feudo azulgrana presente una buena entrada. “A comer un bocadillo y ver el derbi. Hay tiempo suficiente para luego llegar a casa y preparar la cena y las uvas!”, dice Roura.

Salvatella considera que puede ser una ventaja para ellos el hecho de haber podido preparar mejor el duelo. “Hay el factor del parón. Siempre decimos que es mejor jugar contra ellos al principio porque no están rodados y tienen menos automatismos. Nosotros hemos hecho un pequeño stage. Se puede igualar”, dice, esperanzado.

Preocupados por sus clubes

Albert Roura ha estado muy ligado a la actualidad del FC Barcelona porque formaba parte del equipo del candidato a la presidencia del club, Víctor Font. Ejerció de responsable de comunicación años antes que empezara la campaña oficial. Preguntado sobre cómo ve el estado de la entidad hoy en día, se muestra bastante preocupado y detecta una falta de transparencia a la hora de informar. “No me explican el club. No hay información de lo que pasa, No sabemos nada del Espai Barça, ni del tema económico, por ejemplo. No me dan información. Me preocupa todo lo que veo, el fútbol va hacía una dirección muy rápido y tengo la sensación que el fútbol español se está quedando atrás. Me preocupa que el Barça tenga muchos problemas económicos y que no se sepa bien como se solucionarán”, afirma Roura. En el plano deportivo si que reconoce que se ha mejorado para poder competir por la Liga española pero sigue teniendo dudas en la Champions. “Para hacerlo en Europa nos queda mucho trabajo”.

El ex director de comunicación del RCD Espanyol, Xavi Salvatella, tiene muy claro que la situación del club blanquiazul es complicada porque ahora mismo se encuentra con muchos problemas para dar un salto adelante que muchos esperaban que se produciría con la llegada del empresario chino. “El proyecto de Chen necesita urgentemente volver a ilusionar al pueblo perico. Los grandes clubes europeos, como Madrid o Barça, tienen muchas columnas donde sustentarse, son marcas globales, pero en el caso del Espanyol su fuerza es su gente. Necesitamos que la gente se ilusione, vaya al Estadio, consuma Espanyol”. Evidentemente, Salvatella cree que siempre estarán en deuda con el actual propietario del club. “El españolismo siempre dará las gracias a Chen y Rastar por todo lo que ha hecho. Salvó una situación muy compleja del club pero ahora necesitamos impulsar el proyecto”, asegura. El ex director de comunicación sigue pensando que su querido equipo tiene margen para seguir creciendo.