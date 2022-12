El derbi se vive en el Mercat de la Boqueria

Rivalidad entre el Kiosko Universal y el Pinotxo: sentimiento azulgrana en el primero y blanquiazul en el segundo Antonio Domínguez (Kiosko) y Jordi Asín (Pinotxo) hacen su pronóstico para el partido de este sábado

El Mercat de la Boqueria, situado en plena Rambla de Barcelona, es uno de los símbolos de la ciudad desde que fue inaugurado en 1840. En la actualidad es un punto turístico que aparece en todas las guías de Barcelona. El colorido de muchas de sus paradas bien merece una fotografía. Pero la Boqueria es mucho más que una instantánea. Los productos que allí se venden son de primera calidad. De ellos, se nutren los dos principales restaurantes que hay en el interior del Mercat: el Kiosko Universal y el Pinotxo.

El primero lo regentan los hermanos Domínguez (Alfonso, Antonio y Benja). Son del Barça. El segundo lo dirige Jordi Asín desde la jubilación de su tío, el mítico Juanito Bayén. Son del Espanyol. “Nos llevamos de fábula, a pesar de la competencia que tenemos entre nosotros, tanto a nivel profesional como futbolística”, dice Alfonso, el mayor de los hermanos Domínguez. “Siempre hemos tenido una magnífica relación. Con ellos se puede hablar de fútbol. Son del Barça, pero no son ácidos”, asiente Jordi, del Pinotxo.

Veteranos de la Boqueria

El Pinotxo fue inaugurado en la década de los 40 por los abuelos de Jordi Asín. En un principio se servían bocadillos y cafés. Se llamaba Quiosc. Poco después, pasó a llamarse Pinotxo, como el perro de Juanito Bayén. Actualmente tiene seis trabajadores y en el bar no esconden que son del Espanyol, puede verse con varios adhesivos que lucen en la pared. “Mi padre jugó en el Espanyol y cuando entras allí es como un veneno, no lo puedes dejar. Aquí viene gente del Barça y del Espanyol. Viene mucho perico porque el Espanyol es un club pequeño, nos conocemos todos y se sabe, pero también viene mucha gente del Barça”, explica Jordi Asín.

Los Domínguez, por su parte, regentan el Kiosko Universal desde 1973. Primero lo llevaban el padre y el tío de los actuales propietarios, que ya han introducido a algunos de sus hijos en el negocio. “Nací en la Maternidad y en ese momento marcó un gol el Barça. Cómo no iba a ser del Barça”, comenta Antonio desde la barra de un bar en el que se respira barcelonismo. Son muchos los periodistas que cubren la información del Barça que son habituales del Kiosko Universal, lugar de debate blaugrana. Tanto es así que el programa ‘Què t’hi jugues’ de la Cadena Ser hace una de sus habituales tertulias desde allí, la conocida como El Clan de la Boque. Los Domínguez han dado de comer en la barra del Kiosko a directivos, futbolistas y entrenadores del Barça.

También pericos ilustres han comido en la barra del Pinotxo. “Javier Aguirre venía mucho por aquí. También Dani. La cosa ahora ha cambiado. Antes, el club era mucho más cercano”, explica Jordi Asín, que, a pesar del cambio, está agradecido a Chen Yansheng. “Si no lo hubiese comprado él, es posible que ya no existiéramos”, explica. “Creo que tenemos muy buen entrenador, pero que nos faltan algunas piezas. Visto lo visto hasta ahora, el objetivo deber ser mantenerse. No puede ser que cada jornada regalemos un gol”, dice Jordi Asín, del Pinotxo, respecto al actual Espanyol de Diego Martínez.

“El Barça de Xavi cada vez parece que juega mejor. Fue muy bien ponerse líderes antes del parón del Mundial. Dará mucha confianza al equipo. La directiva hizo un esfuerzo importante este verano con los fichajes. Lewandowski es muy bueno y este año hay equipo para ganar títulos. Lástima de la decepción de la Champions”, dice Antonio Domínguez, del Kiosko Universal.

El derbi

El sábado es Fin de Año y el derbi se juega a las dos del mediodía. La Boqueria estará abierta a esas horas y tanto en el Kiosko como en el Pinotxo deberán seguir el partido como puedan. “Los derbis son impredecibles y más éste, tras tantos días parados por el Mundial. Espero una victoria perica, que ya nos toca una alegría”, dice sobre el partido Jordi Asín. “A ver cómo están los jugadores tras el Mundial. Espero que todos hayan llegado bien. El Barça tiene la baja de Lewandowski, que es muy importante, pero seguro que ganaremos. Yo veo un 3-0 a favor del Barça”, sentencia un optimista Antonio.