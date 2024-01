Nico, el mejor del Porto a la espera de resolver su futuro

Apunta a ser uno de los nombres propios de este mercado invernal de fichajes. Nico González es objeto de deseo del Girona. Uno de los varios nombres que tienen Quique Cárcel, Míchel y compañía para reforzar la plantilla y hacerla más competitiva para mantener el enorme nivel de excelencia mostrado hasta ahora.

El caso es que Nico venía de ni siquiera ir convocado con el cuadro luso en los últimos cinco partidos de 2023. Desde Portugal nos apuntan que fue una decisión técnica y que no había molestias ni otro motivo extradeportivo de por medio. Lo que hace (hacía) indicar que su técnico, Sergio Conceiçao, había perdido la confianza. Que algo pasaba.

CHOQUE DE ESTILOS

El estilo de máxima intensidad, de presionar alto y de mucho trabajo del entrenador portugués no terminaba de casar con el perfil de Nico. Y ahí entraba el Girona buscando pescar en río revuelto, como informó el 'Què t'hi Jugues' de la Cadena SER.

Nico González, en una imagen de archivo este curso en el Porto / EFE

Pero ayer, en el duelo ante el Boavista de la Primeira Liga portuguesa, Conceiçâo volvió a contar con el jugador formado en La Masia. Entro como uno de los primeros revulsivos en el 69' y revolucionó el encuentro. Tuvo una ocasión clarísima tras una gran jugada personal.

"Con la Champions y todo lo que hay de por medio veo muy difícil que lo dejen salir", nos cuentan de Portugal. Y es que el Porto jugará en febrero los octavos de final de la Champions (se las verá con el Arsenal de Arteta) y está inmerso en la lucha por la Liga y por la 'Taça' de Portugal.

EL BARÇA MIRA DE REOJO

Muchos frentes y poco fondo de armario. El Girona busca una cesión con opción de compra por el gallego. Lógicamente, el Porto no lo dejará salir con una cesión simple. Y menos si no llega un recambio en este mercado invernal. Pagaron por él casi nueve millones (el Barça se guarda un 40% de una futura venta) y, por lo menos, querrían recuperar la inversión. Ahora mismo no parece nada fácil la transacción. Mientras, el club azulgrana mira de reojo...