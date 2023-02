'El Mundo': Negreira chantajeó al Barça por el desvío de 720.000 euros a un directivo

El ex vicepresidente del CTA amenazó al club con descubrir supuestos pagos irregulares a Josep Contreras La información prueba que el ex directivo facturó al Barça por "prestación de diversos servicios educativo-deportivos"

Las informaciones alrededor del 'caso Negreira' no paran y 'El Mundo' ha publicado este viernes nuevos datos sobre la relación que mantenían José María Enríquez Negreira y el Futbol Club Barcelona. Según este diario, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros amenazó al club blaugrana de dar a conocer los pagos que la entidad habría hecho a Josep Contreras, ex directivo del club con Núñez y miembro del Área Social, por "asesorías fantasma" entre 2015 y 2018.

La misma información apunta a que, entre las irregularidades planteadas por Negreira en el burofax enviado a Josep Maria Bartomeu, figura el pago de al menos 728.420 euros repartidos entre 19 facturas y cobradas a través de una empresa instrumental, Tresep 2014, S.L, dedicada a la rehabilitación de viviendas. El ex árbitro habría amenazado al ex presidente del Barça con mensajes. 'El Mundo' ha tenido acceso a las facturas y expone que, en su mayoría, eran de 29.040 euros justificadas a través de "labores de asesoría".

Josep Contreras falleció el 25 de diciembre de 2022, hace casi dos meses, y era íntimo amigo de Ángel María Villar.