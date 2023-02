"Enríquez Negreira mandaba menos que el conserje del Valladolid"

Varios excolegiados niegan influencia por parte de Enríquez Negreira a la hora de arbitrar Históricos como López Nieto, Muñiz Fernández o Medina Cantalejo defienden la honradez del estamento arbitral

A vueltas con el 'caso Negreira', históricos del arbitraje español han salido al paso de la noticia para defender la honradez del estamento arbitral, y en algún caso, como es el caso de López Nieto, comparando a Enríquez con el 'pequeño Nicolás', personajillo que alcanzó cierta fama a base de embustes y engaños varios.

Así, en declaraciones a la Cadena COPE, el que fuera colegiado internacional malagueño resaltó que "Enríquez Negreira es un señor indigno, que ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. Mandaba menos en el arbitraje que el conserje del Valladolid. Es como el pequeño Nicolás".

Otro exárbitro como César Muñiz Fernández señalaba a los micrófonos de Onda Cero que "yo no tenía ningún contacto con Enríquez Negreira, los árbitros no teníamos relación con él. Nunca me recogió su hijo para llevarme al campo a arbitrar ningún partido. Negreira ha engañado a todos, incluido al Barça".

Luis Medina Cantalejo también se ha pronunciado sobre el caso: "Llevo 40 años en el arbitraje y posiblemente sea uno de los momentos más tristes que me ha tocado vivir. He estado once años como colegiado de Primera división y puedo decir que no ha habido absolutamente ninguna insinuación ni consejo sobre tener algún tipo de inclinación en resultados o toma de decisiones que puedan beneficiar aun equipo u otro, jamás en la vida".



| R. GARCÍA

El andaluz añadió que "no sabíamos cuál era el cometido de Enríquez Negreira. Nos veíamos con él dos veces al año, y su contacto con los árbitros era mínimo. Nos repartía unos papeles con el grupo al que íbamos y nada más. No sabíamos qué competencias tenía. Ha estado prácticamente en la sombra y no podemos declinar ninguna competencia importante en el Comité".

Por último, Medina Cantalejo resaltó que "desde 2018, con la llegada de Luis Rubiales a la RFEF, Enríquez no tiene nada que ver y todos los árbitros tienen que declarar que no existe ningún compromiso que pueda ligarle o condicionarle en su profesión".