Muere Josep Contreras, ex directivo del Barça

Fue miembro de las juntas directivas de Núñez, Gaspart y Bartomeu También ejerció de directivo de la Federació Catalana de Fútbol

Josep Contreras Arjona, vinculado al Barça durante décadas, murió este domingo 25 de diciembre. Fue miembro de la junta directiva de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Josep Maria Bartomeu. Durante las etapas en las que no ejerció de directivo, siguió siempre colaborando con la entidad blaugrana como miembro de la comisión social, en la que su labor fue especialmente reconocida, manteniendo siempre una estrecha relación con el Barça Atlètic, también durante la primera etapa de Joan Laporta como presidente.

Contreras, durante muchísimos años, ha acompañado en prácticamente todos los desplazamientos al filial blaugrana, siendo una de las personas más queridas por los futbolistas que han pasado por el segundo equipo culé. El ex directivo paseó su barcelonismo por toda la geografía catalana y española como representante institucional del Barça Atlètic, una de sus grandes pasiones. No se perdía ni un solo partido tampoco en casa.

Su pasión por el fútbol también le llevó a ser presidente del Gavà, así como vicepresidente de la Federació Catalana y directivo durante varias etapas en las que estuvo vinculado a la federación. Siempre hizo gala de una exquisita educación y generosidad. No tenía un no para nadie, siempre dispuesto a ayudar. De hecho, en varios momentos hizo de puente entre el Barça y la Real Federación Española de Fútbol gracias a su gran amistad con el ex presidente de la RFEF, Ángel María Villar.

Su familia y amigos le despedirán en una ceremonia que se llevará a cabo este martes 27 de diciembre a las 11:30 horas en la Parroquia Sant Pere de Gavà. Desde las 8 y hasta las 11 también estará abierto el velatorio en el Tanatori Castelldefels-Gavà.