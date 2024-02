Mourinho se define sobre lo que supone entrenar a Messi

El Mourinho menos polémico y más reflexivo también existe aunque sea una versión menos conocida del técnico de Setubal. En una entrevista al canal de YouTube Ohm el portugués ha comentado aspectos curiosos de su trayectoria en los banquillos y se ha referido con mucha admiración a la figura de Leo Messi, un jugador que nunca ha podido dirigir en su carrera profesional como entrenador.

Preguntado sobre si le hubiera gustado entrenar al mejor futbolista de todos los tiempos, Mourinho respondió de manera sincera y elogiosa hacia el actual futbolista del Inter Miami: "Por ejemplo, Messi nunca ha necesitado que lo entrenen. ¿Quién puede decir 'yo fui el entrenador de Messi'? Me parece absurdo, porque él lo sabe todo y nació con todo. Quizás pueda enseñarte cosas. Sería simplemente decir de haber tenido el honor de tenerlo en el equipo.

Fichajes imposibles

El que fuera entrenador blanco ha confesado un fichaje que le hubiera gustado hacer: "Luego hay muchos jugadores. Para seguir con el tema de la Roma, hubiera querido a De Rossi en el Inter y en el Real Madrid, pero no fue posible. También quería a Totti en El Inter, a pesar de la edad, no fue posible. Siempre son jugadores a los que quieres entrenar durante toda tu carrera".

Su mejor recuerdo

Mourinho ganó dos Champions, una con el Oporto y otra con el Inter pero preguntado sobre su victoria más especial, 'the special one' vuelve a sorprender: "Si tengo que elegir un triunfo, tal vez diga el último. No es el trofeo más importante que he ganado, pero sí por la dimensión de alegría que me dio y no solo porque fue el último, es la Conference League ganada con la Roma. Tengo que elegir, diré esto. Pero ha habido muchas cosas buenas en mi carrera, muchos partidos fantásticos para recordar y es imposible elegir uno o dos."

Sobre los peores recuerdos Mou demuestra que no ha olvidado algunas derrotas: "También hay muchos malos recuerdos, dos semifinales de Champions perdidas. En los penaltis, una final de la Europa League perdida en los penaltis porque el árbitro decidió que no podíamos ganar. También hay muchos malos recuerdos".