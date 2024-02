Menotti: "Yo supongo que Messi llegará al próximo Mundial"

El último Mundial de Leo Messi puso el broche de oro a una carrera legendaria y superlativa. Con ello, también cerraría meses después una etapa en el fútbol europeo con su llegada al Inter Miami. Alejado algo más del foco mediático, ha tenido la ocasión de reunirse con algunos de sus excompañeros de nuevo y, quién sabe, si volver a disputar un gran torneo con Argentina.

César Luis Menotti, el que fuera el primer seleccionador en hacer campeona a Argentina en el Mundial de 1978, ha valorado cómo prevé el futuro del astro argentino en 'Olé': "Yo supongo que Messi llegará al próximo Mundial. La MLS es otro mundo, no tiene nada que ver ni siquiera con Chacarita, ni con Flandria y ni con Central Córdoba de Rosario. Los años no lo van a perdonar a él tampoco, él está bien ahora, pero todo depende de cómo siga sosteniendo su estado. Se le ve bien, pero falta mucho. Dependerá de él más que nada", apuntaba.

La desculturización del fútbol y el desarraigo de sus socios

Asimismo, sobre la situación del fútbol argentino también opinó: "Parece que todo el mundo quiere vender la Argentina: quieren vender los clubes, las empresas. La Argentina ha dejado de ser de los argentinos. Si los clubes permiten que pertenezcan a empresas, se acabaron los socios y el fútbol es un hecho cultural. A mí me da mucho miedo la desculturización", señalaba.

Leo Messi, ante Uruguay, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Menotti afirmaría también que es una corriente que le da mucho miedo y que al final "privatizar un club es como robarle la plata a un trabajador". Por lo que el exseleccionador indica que "no se trata de inventar las cosas", sino valorar que los clubes son de los socios que se encargaron de levantarlos, a base de mucho sacrificio: "Yo nací en Rosario Central, por eso insisto que la desculturización se lleva por delante todo. Me sorprende la falta de lucha que se plantea. Los clubes no son del presidente de la AFA ni de nadie, son de los socios", extendía.

Asimismo sobre los exjugadores que son dirigentes expuso que "tienen que llegar a un lugar preparado y en defensa de una buena política que la tienen que manifestar, saber que van a hacer ahí. Tienen que estar preparados para entender que el fútbol es un hecho cultural y que ganar un campeonato no salva una conducción". En el caso de Di María y una posible vuelta a Rosario Central respondió: "Ojalá que llegue para pelear la Copa Libertadores. Emociona y se lo merece. Representa un barrio de Rosario que ha dado grandes jugadores".