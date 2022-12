El Barça entra en la puja final por Moukoko

El club blaugrana espera que rechace renovar y no se decida por fichar ahora por Liverpool, United o Chelsea El futbolista solo se contemplaría libre y en el Barça saben que le gustaría jugar en el Camp Nou

Youssoufa Moukoko va a convertirse en uno de los grandes animadores del mercado en los próximos días. El jugador debe decidir si se marcha ahora en enero del Borussia Dortmund o decide apurar sus opciones de renovación antes de quedar libre en el mes de junio. El Barça está muy atento a esta operación porque es una auténtica oportunidad de mercado pero solo pujará si llega a coste cero. Mientras tanto, 'The Times' asegura que Chelsea, United y Liverpool están en contactos con Dortmund y el jugador para cerrar un traspaso ahora.

La decisión sobre el futuro de Moukoko se está precipitando ante la premura que está metiendo el Borussia Dortmund para retenerle o venderle. El club alemán le ha presentado ya dos ofertas de renovación y están apretando para asegurarse su continuidad pero el futbolista no ha respirado tras el Mundial. En los próximos días le seguirán apretando porque la decisión del Dortmund para por blindarle o venderle ahora a seis meses de finalización de contrato con el objetivo de sacar rédito económico.

Las diferencias entre Moukoko y el Dortmund son grandes aunque no insalvables porque el jugador está muy a gusto deportivamente en el Borussia por la apuesta que han realizado por él. Quiere un salario cercano a los seis millones de euros y una cláusula de salida baja para poder decidir en el futuro. Mientras tanto, el Dortmund ha hablado ya con United, Liverpool y Chelsea, clubs que estarían dispuestos a pagar traspaso ahora para asegurarse su concurso y no dejar la puja a verano con la carta de libertad.

El Barça tiene la operación encima de la mesa. En el club blaugrana tienen claro que se trata de un talento importante, pero solo se contemplaría su llegada a coste cero y, para ello, Moukoko debería renunciar a ir a la Premier y aguantar la presión del Dortmund para salir libre. En el área deportiva tienen muy claras las simpatías del delantero por el Barça y ese es un punto que quiere hacer valer. Si Moukoko quiere jugar en el Camp Nou deberá esperar al club blaugrana y hacer un esfuerzo para fichar.

La principal duda de Moukoko es deportiva porque la competencia en el Barça es brutal en posiciones ofensivas. El joven internacional alemán quiere minutos para no estancarse y en el Camp Nou no está nada claro que los pueda tener. En todo caso, el club blaugrana siempre ha visto más clara esta operación antes que la del nuevo madridista Endrick porque supone muchos menos riesgos económicos. Es por ello que el Barça descartó pujar por Endrick ya que no estaba dispuesto a pagar la millonada que ha pagado el Madrid por él.