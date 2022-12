El Barça 'mima' a un De Jong que no olvida

Después de un verano de lo más movido con el nombre del neerlandés de boca en boca a nivel de mercado, la situación de Frenkie ha dado un vuelco Xavi, que siempre ha defendido que es pieza clave a pesar de que estaba supeditado a las necesidades del club, está encantado con su rendimiento; eso sí, el ex del Ajax no puede hacer 'reset' 100% de lo del verano

"De todos lados presionaron para que me fuera...". Frenkie de Jong aprovechó los primeros días de concentración con la selección neerlandesa antes del Mundial para pasar algunas cuentas pendientes respecto al verano que venía de vivir. A pesar de querer quedarse en Barcelona y de decirlo por activa y por pasiva, el centrocampista tulipán tuvo que ver cómo su nombre aparecía día sí día también en los medios como venta necesaria y casi obligatoria. La directiva azulgrana intentaba desviar la atención y negar que su traspaso fuera clave para cuadrar las cuentas.

Pero lo cierto es que el propio futbolista se encargó de afirmar que desde las entrañas de la entidad catalana se le había apretado para que aceptar la oferta del United. Sin duda, el club más interesado en hacerse con sus servicios (Ten Hag sigue prendado por su antiguo pupilo en el Ajax). “Yo estaba tranquilo. Decidí, en mayo, que quería quedarme. Pero luego sabes que la presión empezaría a llegar... Sí, de los periódicos, del presidente.... De todos lados presionaron para que me fuera, de hecho. Pero yo quería quedarme en el Barça, así que nunca me desconcertó”.

'Mosca' por las filtraciones

"Un diario publicó cosas de mi contrato. No lo filtré y sólo había otra parte que también tenía el contrato. Entonces eso tenía que venir del club y piensas: no es necesario. Me irritaba que lo hiciera el club", añadió en una entrevista el jugador, con ganas de pasar factura y de alzar la voz para mostrar su descontento con lo que había vivido en verano.

Pero eso no significa que Frenkie no haya ofrecido un buen rendimiento en estos primeros meses. Al contrario. Ha sido capaz de aislarse de todo, hacer un 'reset' y seguir convenciendo a un Xavi que, de hecho, ya estaba encantado con el neerlandés. No se ha cansado de repetirlo del de Terrassa, si bien estaba supeditado al contexto y a las necesidades económicas del club.

UNO DE LOS INTOCABLES

El caso es que un puñado de meses después Frenkie es prácticamente intocable. No hay ninguna intención de venderlo, salvo giro inesperado de guion. Además, con la marcha de Busquets en el horizonte su figura se albira aún más relevante. Más allá de que la idea es que llegue un pivote defensivo de presente y futuro para llenar el vacío que dejará el de Badia.