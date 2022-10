Dos meses de impacto en la MLS: ¿Por qué Riqui Puig colecciona elogios en EE.UU?

El jugador es considerado como "el mediocampista más talentoso que se ha visto en la MLS para el juego de posesión" Riqui ha podido brillar jugando con libertad y sin tener que estar muy involucrado en el trabajo defensivo

Riqui Puig ha cerrada esta madrugada el primer capítulo de su etapa en los Galaxy. Lo ha hecho con una derrota en el derbi de Los Ángeles, un duelo bautizado como 'El Tráfico', por las características de la ciudad. Un gol de Arango en el minuto 93 ha dado el triunfo a Los Angeles FC (3-2) en las semifinales del Oeste de la MLS.

En total han sido dos meses intensos para Riqui, que debutó el 21 de agosto y ha tenido un impacto inmediato en la competición. A pesar de la derrota, en Estados Unidos se destaca la adaptación del futbolista a la competición. “Llevo metido en esta liga mucho tiempo y no tengo dudas de que acabamos de hacer uno de los fichajes más significantes de la historia de la liga", proclamó su técnico, Greg Vanney en agosto. El exazulgrana no tardó en coger las riendas del equipo.

En Estados Unidos destacan su talento natural. Pero sobre todo hay cierta fascinación por cómo es capaz de marcar diferencias con un cuerpo que se aleja de lo normativo. "Es extremadamente talentoso y esa es la base de todo para poder ser efectivo. Es talentoso, es inteligente, tiene una gran lectura del juego. Desde que llegó ha estaba muy emocionado con formar parte de todo esto y se integró rápido con su buena energía", resalta Vanney.

Riqui cree que la clave de su rendimiento ha sido la confianza. "Un jugador con confianza siempre puede dar el cien por cien. En Barcelona quizá no tenía total confianza; aquí he tenido la suerte de que Greg ha confiado en mí y me ha puesto en los partidos. Me ha dado continuidad a veces es lo más difícil. He podido demostrar cómo juego, la idea que tengo y el equipo ha respondido", señaló hace unas semanas.

El ex canterano azulgrana volvió a ser decisivo el victoria de los Galaxy, que ya son equipo de Playoffs | sport

En la web oficial de la competición destacan como es uno de los jugadores más especiales con el balón. Lo hacen tras valorar algunos datos muy específicos del catalán. "Es uno de los mejores jugadores de la MLS moviendo el balón del Punto A al Punto B. Puede progresar con el balón a base de regates o de pases y meter al equipo en la zona de tres cuartos o en el área de manera regular".

En este sentido, Puig es de los jugadores de la competición con mejor porcentajes de pases y también está entre los 10 primeros en el apartado de regates. Una mezcla que ha hecho que haya un debate sobre cómo definir al futbolista. "Puig no es un 10 tradicional, es más una mezcla de un 8 y un 6". Unas características que ya se vieron en las inferiores del Barça: Riqui es un interior que se siente cómodo cuando puede acercarse al área conduciendo el balón.

Una de las claves del equipo ha sido la conexión con el Chicharito, un futbolista que se está beneficiando de sus asistencias. Riqui está jugando como interior izquierdo pero con libertad para conectar con la delantera.

Al centrocampista se le atribuye un talento único para el juego de ataque, aunque también se habla de un perfil de centrocampista que no se involucra especialmente en el trabajo defensivo. En Estados Unidos tiene claro el tipo de futbolista que tienen los Galaxy: "El mediocampista más talentoso que se ha visto en la MLS para el juego de posesión". La eliminación esta madrugada no ha hecho que cunda el pesimismo en los Galaxy. En los Ángeles se habla del gran "paso adelante" del club esta temporada a pesar de la última derrota.