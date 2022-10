La Masía reina en Los Ángeles

Ilie Sánchez y Cristian Tello en el LAFC, y Riqui Puig y Víctor Vázquez en el Galaxy lo están bordando Estos cuatro jugadores comparten la rivalidad de los equipos californianos con su amistad personal

A Los Ángeles no le faltan estrellas de la MLS. Carlos Vela y Gareth Bale sobresalen en Los Angeles FC (LAFC) y Javier 'Chicharito' Hernández es el alma del LA Galaxy. Pero el fútbol en la ciudad californiana también tiene un gran sabor culé con cuatro exbarcelonistas dejando huella.

Ilie Sánchez y Cristian Tello en el LAFC y Riqui Puig y Víctor Vázquez en el Galaxy son los representantes de La Masía que no solo han desembarcado en la ciudad de las estrellas sino que además han contribuido de forma decisiva al éxito de sus equipos.

Sin contar a Tello, que lleva poco más de un mes en el LAFC, Sánchez ha sido la brújula y el ancla en el centro del campo del conjunto de Vela, que ha ganado el MLS Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular y que es el gran favorito en los playoffs para anotarse la MLS Cup.

Por su parte, Vázquez es uno de los veteranos con más peso en el vestuario del Galaxy mientras que Puig, tras solo dos meses en Los Ángeles, ya ha dejado muchas muestras de su talento y creatividad para que el equipo de Chicharito juegue las eliminatorias de la MLS por primera vez desde 2019.

Los cuatro comparten el ADN del Barcelona y un pasado muy similar, pero, al otro lado del Atlántico, son ahora contrincantes entre dos conjuntos que pelean con uñas y dientes por ser el amo del fútbol en Los Ángeles.

Entre la amistad y la rivalidad

Trotamundos de la pelota (ha jugado en el fútbol belga, mexicano y catarí), Vázquez, en declaraciones a Efe, elogió la formación del Barcelona y definió a su cantera como "una de las mejores del mundo". El centrocampista, que ganó la MLS Cup con el Toronto FC en 2017 antes de llegar al Galaxy en 2021, destacó que de La Masía siguen saliendo gemas con un futuro espléndido como Pedri pero también habló del lado "no tan bueno" de la formación culé.

"El lado positivo es que el Barcelona trabaja muy bien la cantera y enseña a sus jugadores desde muy pequeños un estilo de fútbol muy personal y basado en la pelota y la técnica. Por eso salen tantos jugadores. El lado 'negativo' es que no todos podemos triunfar en el primer equipo al haber tantos jugadores buenos y con tanto nivel. Por eso muchos acabamos saliendo a otra ligas y a otros países", argumentó.

Vázquez, de 35 años, llegó a compartir vestuario en la cantera del Barcelona con Tello (31) y con Sánchez (31), quien subrayó a Efe que el mediocampista del Galaxy fue un mentor para él de muy joven. "Nos encontramos en el filial del Barcelona y desde ese momento me acogió como un hermano", explicó Sánchez, quien fue elegido para el All-Star de la MLS este año, sobre la "especial conexión" que le une con Vázquez.

Pese a que el LAFC y el Galaxy tienen una de las rivalidades más intensas de la MLS (el derbi angelino se conoce popularmente como 'El tráfico'), los cuatro exbarcelonistas se apoyaron mutuamente en su aterrizaje en la meca de Hollywood.

Así, Vázquez le echó una mano a Sánchez cuando éste fichó por el LAFC a comienzos de esta temporada, el propio Sánchez le puso la alfombra roja a Tello cuando se incorporó al LAFC en septiembre y de nuevo Vázquez fue el anfitrión ideal para Puig (23 años) cuando éste apostó en agosto por el Galaxy para continuar su carrera fuera del Camp Nou.

"Con Víctor tengo la suerte de tener muy buena relación, me ha ayudado mucho", indicó Puig en su presentación en agosto con el Galaxy. "Me ha explicado qué zonas (de Los Ángeles) están bien para jóvenes como yo. Él también ha estado muchos años en la Masía y sabe lo que es estar allí y aquí (...). Me ha tratado como si fuera un hijo suyo", aseguró.

En un sentido similar, Tello detalló a Efe que Sánchez fue un contacto clave para que se decidiera a venir al LAFC. "Cuando ya estaba cerca de firmar, contacté con él, estuvimos hablando. Cuando vienes a un equipo y tienes a alguien conocido en el vestuario se agradece mucho. Desde el primer momento me ha ayudado a saber lo que es importante para el club", explicó.

Tello, que ha sido el último de los cuatro en probar suerte en la MLS, consideró que a un jugador con el Barcelona en su currículum se le "abren muchísimas puertas" fuera del club azulgrana. "Luego ya está en cada jugador aprovechar la oportunidad, pero hay muchísimos jugadores que han salido de La Masía y que están triunfando fuera", opinó el extremo.

Por último, tanto Tello como Vázquez hablaron de la "rivalidad sana" que tienen ahora este póker de exbarcelonistas en el LAFC y el Galaxy y quizá los cuatro estén ya pensando en la próxima semana, cuando el Galaxy, si eliminara al Nashville este sábado, visitaría al LAFC en un duelo apasionante a cara o cruz en los playoffs de la MLS.