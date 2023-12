Ni meritocracia ni jóvenes: titulares por decreto

De todos los diagnósticos sobre los males del Barça, hay uno al que se atiende poco o nada. Analicemos algunos datos. Excluyendo el último partido ante el Amberes, Xavi se ha jugado los trascendentes partidos ante Porto, Atlético, Girona y Valencia con un once tipo en el que ha repetido 9 futbolistas de 11: Peña, Joao Cancelo, Araujo, Pedri, De Jong, Gundogan, Raphinha, Lewandowsky y Joao Felix.

El segundo dato no es menos curioso: desde su llegada al Barça, Joao Felix ha sido titular en 16 de los 19 partidos, y Joao Cancelo en 18 de 19, descansando de entrada solo en el campo del Amberes, en el que igualmente entró de suplente.

El último dato también da que pensar: Xavi solo ha agotado los 5 cambios en 7 de los 23 partidos disputados en esta temporada, y contra el Valencia batió su propio récord, utilizando solamente 2 de los 5 cambios disponibles.

Los tres datos combinados indican una tendencia clara: Xavi cree haber encontrado un once titular, y está dispuesto a usarlo independientemente de los resultados e incluso del juego, incluso con marcadores tan ajustados como los que se repiten a lo largo de toda esta temporada. Curiosamente, Xavi se aferra a un grupo muy reducido de jugadores a pesar de las dudosas actuaciones en el último mes en los que este once titular se ha dejado puntos muy decisivos ante Girona y Valencia, y la presencia de algunos de ellos en Amberes no sirvió para evitar una bochornosa derrota.

La apuesta de Xavi por este grupo de jugadores ha coincidido con el brusco cambio con Lamine Yamal, que ha pasado de estrella (3 partidos seguidos de titular) a mero actor secundario (contra el Valencia solo jugó 10 minutos) y de Fermín, que ha pasado de jugador revelación (titular contra el Madrid en una notable actuación) a un incomprensible ostracismo (contra el Valencia no jugó ni un minuto).

Marc Guiu, que ha convertido dos goles en sendas apariciones fulgurantes ante el Athletic y el Shaktar, no ha conseguido jugar ni un solo minuto más. Es evidente, pues, que Xavi ha decidido jugar los partidos trascendentes con los jugadores más curtidos o veteranos, pero el problema grave es que no le han devuelto la confianza ni se han hecho merecedores de su estatus.

La sensación es que en varias ocasiones se ha priorizado los galones a la meritocracia, y hay jugadores que parecen estar protegidos por un decreto-ley. ¿Está prohibido sustituir a Lewandowski si resulta que está atravesando una mala racha? ¿Por qué Koundé lo juega todo a pesar de que sus errores han penalizado tantas veces a la defensa del Barça? ¿Debe Raphinha ser titular siempre cuando no ha demostrado suficientes méritos en el campo? Xavi, que había hecho este año un apuesta decidida y valiente por los más jóvenes, ha decidido autoenmendarse justo cuando han llegado los partidos de verdad. Quizás ahí esté una de las claves de todo lo que está sucediendo.