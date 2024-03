El mensaje de Carvajal a Pedri

Dani Carvajal, jugador y capitán del Real Madrid y la selección española, ha enviado un mensaje de ánimo al azulgrana Pedri, lesionado desde el partido contra el Athletic (0-0) del 3 de marzo (recto femoral del muslo derecho). El defensa, en una entrevista concedida al programa El Partidazo de la Cadena Cope, le ha deseado una pronta recuperación y dado algunos consejos para dejar atrás los problemas físicos. Pedri, desde que Luis De la Fuente es seleccionador español, no ha podido estar en ninguna de las seis listas del técnico por lesión.

“Ojalá escuche esto: le mando un abrazo muy fuerte, que se lo merece, es un chico fantástico y que esté tranquilo, que hay luz al final del túnel. Yo también he estado en un momento en el que entraba y me volvía a lesionar, y otra vez, me volvía a lesionar… Que intente cerrar todas las puertas, desde alimentación, descanso, coach, la manera de entrenar, su biomecánica... Es muy joven, le queda muchísima carrera, nos va ayudar a todos y, sobre todo, que esté tranquilo porque seguro que va a salir de esto. Estoy convencido porque es muy profesional. Le mando un abrazo fuerte y ojalá pueda estar con nosotros en la Eurocopa”, ha dicho Carvajal.

Los vídeos de los árbitros del Real Madrid

Del tema de los vídeos que hace el Real Madrid sobre los árbitros, Carvajal ha comentado que “al final son las decisiones que toma el club. Nosotros tenemos que centrarnos en jugar. Yo creo en la profesionalidad de los árbitros, creo que es una profesión muy difícil, que están bajo muchísima presión porque toman decisiones y aquí todos nos equivocamos. En Valencia se criticó mucho a Gil Manzano. ¿Ha cometido un error? ¡Pues ha cometido un error! Yo también he cometido un error al no meter un gol… Somos humanos. Seguro que no quería que pasase eso, pues… También hay que ser persona y valorar que es una profesión muy difícil. A final de temporada haces balance y ves que hay veces que se han equivocado a tu favor y veces que se han equivocado en tu contra”.

Vinicius

Del tema Vinicius, insultado en el Osasuna-Real Madrid del pasado fin de semana, ha dicho que fue “gravísimo” lo que se escuchó desde uno de los fondos de El Sadar (“Vinicius muérete”). “Es una pena que haya gente que ensucie el fútbol con estos cánticos y discriminando a los jugadores. Es una pena. No deberían volver a pisar un estadio”, ha valorado.

Del brasileño ha agregado que “los rivales intentan sacarle de quicio y es eso, un rival, otro, la grada… Es un chico joven, lleva muchos partidos en los que quiere cambiar, quiere mejorar…”. Carvajal, de todas formas, ha reconocido que “en fútbol todos nos jugamos muchas cosas y se puede llegar a entender que el rival le busque las cosquillas a Vini, como se las ha buscado Rüdiger a otro rival porque sabes que un jugador puede reaccionar de manera negativa e igual le puedes sacar del partido. Lo puedo llegar a entender, pero para eso están los árbitros para que no ocurra”.

Carvajal, si juega el amistoso contra Brasil, será el encargado de marcar a su compañero en el Real Madrid: “¿Cómo lo haré? Si me toca jugar intentaré que no tenga su día porque es un jugador buenísimo. Tendré en cuenta lo que aprendo en los entrenamientos para que no se vaya”. Y, en plan irónico, ha dicho que “ya le he comentado que si se va más de dos veces, no entra en el vestuario”.