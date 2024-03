Cubarsí hereda el dorsal de Pedri

El joven jugador del FC Barcelona debutará con la selección española con el número que Pedri llevó en la anterior Eurocopa y Mundial La Federación ha comunicado la lista de dorsales que llevarán los jugadores de España en los amistosos ante Colombia y Brasil

Pau Cubarsí ya conoce el dorsal con el que cumplirá su sueño de debutar con España. La Federación ha facilitado la relación de dorsales que llevarán los 26 futbolistas en los amistosos ante Colombia (22/3) y Brasil (26/6) en Londres y el Bernabéu, respectivamente.

En esta ocasión, a diferencia de los partidos oficiales, los 26 jugadores citados pueden ser inscritos y 3 no se deben quedar en la grada.

Por tanto, la Federación ha podido ya comunicar los dorsales para estos partidos que tienen como principal condicionantes que solo se pueden efectuar 6 cambios.

La FIFA fijó esta norma para los amistosos como medida para que no se perdiera mucho tiempo con excesivas sustituciones y los partidos perdieran ritmo.

Eurocopa y Mundial

La principal novedad para España es el dorsal de Pau Cubarsí. El catalán se estrenará con el 26, el mismo número que lució Pedri en la Eurocopa del 2021 y en el Mundial del 2022.

En estos torneos aún era permitido que se inscribieran 26 jugadores, aunque en los partidos se descartaban 3 jugadores, para dar más margen a las selecciones debido al Covid-19.

Luis Enrique no utilizó las 26 fichas en la Eurocopa del 2021 y solo se llevó a 26 jugadores. Pedri, al ser el último en llegar, podía elegir entre el 15, 25 y 26 y se decantó por este último. El 15 y 25 quedaron vacantes.

Pedri, en un encuentro con España. | EFE

Sin embargo, Lucho cambió de planes en el Mundial de Qatar y aprovechó las 26 fichas. Pedri, al ser ya más veterano, tenía diferentes opciones, aunque optó de nuevo por el 26.

Él mismo explicó los motivos: "En la selección los jugadores escogen número por internacionalidades. Eligen primero los que más tiempo llevan. Cuando me tocó quedaban un par de números y el 26 me gustaba porque lo llevé en la Eurocopa y no me fue mal".

Relación:

1- Raya

2- Cucurella

3- Grimaldo

4- Zubimendi

5- Le Normand

6- Merino

7- Morata

8- Fabián

9- Gerard Moreno

10- Dani Olmo

11- Nico Williams

12- Joselu

13- Remiro

14- Laporte

15- Baena

16- Rodrigo

17- Sarabia

18- Sancet

19- Lamine Yamal

20- Carvajal

21- Oyarzabal

22- Navas

23- Unai Simón

24- Pedro Porro

25- Vivian

26- Cubarsí

Estos son los números y, además de Cubarsí, Vivian, del Athletic, podría debutar con el 25.

Por su parte, Cucurella lucirá el 2 en su segundo partido como internacional, si bien el primero fue atípico en un amistoso ante Lituania con los jugadores de la sub'21 por el Covid de Sergio Busquets.