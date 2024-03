Mendes encarrila la cesión de Joao Félix al Barça por otra temporada más

Joao Félix tiene todos los números para continuar, al menos, un año más en el Barça. El club blaugrana tiene ya encarrilada la cesión por otra temporada más del delantero portugués a pesar de que hay que cerrar flecos con un Atlético de Madrid que parece torcer el brazo con este tipo de operación.

El agente del futbolista, Jorge Mendes, informó este martes a Joan Laporta del avance de las negociaciones y el Barça le dejó clara la apuesta por el futbolista siempre que las condiciones sean asumibles, algo que ocurrirá. Joao Félix es una apuesta de club y seguirá siendo así salvo que las negociaciones se encallen en el último momento.

Jorge Mendes ha comandado todas las gestiones por Joao Félix para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para los dos clubs. El Atlético de Madrid, inicialmente, se enrocó pidiendo un traspaso fuera de mercado y cercano a los 75 millones de euros envalentonado por el buen inicio de temporada del portugués.

El rendimiento del delantero se ha ido estancando en los últimos meses y eso ha hecho entrar en razón al club colchonero, quien no desea mantener al futbolista en su proyecto a partir de junio por sus desaveniencias con Diego Simeone y parte del vestuario rojiblanco. Joao no volverá a vestir la camiseta del Atlético.

En estas últimas semanas, y una vez cerrado el mercado de enero, Mendes ha intentado buscar puntos de acuerdo entre los clubs. El Atlético propuso opciones de traspaso e, incluso, que el Barça comprara una parte de los derechos del futbolista compartiendo la propiedad, pero en el Barça no quieren pagar un solo euro por Joao Félix este verano. El jugador no se lo ha ganado en el campo y la economía blaugrana no deja margen para compras millonarias. Solo se iba a apostar por el futbolista a través de una cesión y ese es el camino que se ha recorrido para llegar a un entente.

Joao Félix ha puesto mucho de su parte desde el pasado verano. Le gustaría tener más minutos, pero está a gusto en Barcelona y no desea volver al Atlético por nada del mundo. El portugués podía tener alguna oferta de Arabia Saudí, pero no quiere ir hacia esta liga este verano, por lo que lo ha bloqueado todo para escuchar solo al club blaugrana.

Con esta postura, los dos clubs están condenados a entenderse. Joao también entiende que el próximo curso puede consolidarse y que con la salida de Xavi Hernández podría tener más oportunidades. El entrenador blaugrana no le consideraba un fichaje prioritario este verano y le ha ido quitando la titularidad, pero en el Barça se sigue confiando mucho en el futbolista.

En el Barça entienden que la operación Joao Félix es buena a largo plazo. Ahora se quedaría un año más cedido y en unas condiciones de ficha favorables, por lo que podría seguir disponiendo de un jugador de nivel a un coste muy reducido. Y si acaba explotando, el Barça espera poder ficharle a un precio bajo para incorporar un activo que puede volver a ser importante en el mercado en el futuro. Siempre ha sido una apuesta de dirección deportiva y de club y así lo seguirá siendo siempre que haya acuerdo.

Mendes tiene ahora el reto de intentar cerrar de forma definitiva la operación. El Barça pretende una cesión con opción de compra que no sea obligatoria. Y el Atlético desea que esta opción sea obligatoria siempre que el futbolista juegue un mínimo de partidos. La cifra final en la que se fije esta opción también será importante porque las diferencias de tasación entre los dos clubs es muy importante. El Atlético le fichó por más de 110 millones de euros y le queda mucho dinero por amortizar y en el Barça se fijan en su tasación actual de mercado, que es de 40 millones de euros. Ese será el escollo más importante a definir.

En el Barça no tienen prisa alguna por cerrar este tema, mientras que el entorno del futbolista y el Atlético sí. Y eso juega mucho a favor del club blaugrana. El Barça es consciente de que el Atlético tiene un problema muy grande con el portugués, ya que si se retiraran de la puja correrían un serio riesgo de tener que reincorporarle. Cada uno juega sus bazas, pero el Barça tiene las de ganar en un tema en el que sí hay consenso deportivo entre la secretaría técnica y el club sobre su continuidad venga el entrenador que venga.