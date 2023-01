Memphis podría volver al Manchester United

Al delantero les gustaría regresar al club en el que militó entre el 2015 y el 2017 Los de Old Trafford buscan atacante, pero no quieren invertir dinero en el refuerzo

El futuro de Memphis podría estar en el Manchester United, club en el que ya militó entre el 2015 y el 2017. El atacante neerlandés, harto de contar poco para Xavi, podría buscar una salida en este mercado de invierno a un equipo con el que ya negoció, según 'The Athletic', durante el pasado verano.

El problema para una salida de Memphis del Barça durante este mes de enero es el mismo que ya surgió en verano. El atacante querría marcharse siempre con la carta de libertad, mientras el club blaugrana aspira a lograr alguna cantidad de dinero por él, sabiendo que no puede ser muy grande, pues el futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio. El Manchester United, por su parte, está buscando un atacante tras el vacío dejado por Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que solo cuenta con Anthony Martial y que Marcus Rashford suele actuar como extremo. Eso sí, los de Old Trafford, rivales del Barça en la Europa League, no quieren invertir dinero, buscan un jugador cedido y no han hecho todavía ninguna propuesta al jugador.

CUATRO PARTIDOS

Memphis, que fue titular el pasado miércoles en la Copa del Rey contra el Intercity, ha jugado solo cuatro partidos esta temporada. Las lesiones le han perjudicado, pero también la llegada de atacantes a la plantilla, especialmente Robert Lewandowski. El neerlandés cuenta poco para Xavi, aunque el de Terrassa ha manifestado públicamente que no quiere perder a ningún jugador en este mercado de invierno.