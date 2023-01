Memphis se cansa del Barça

El holandés ya tiene claro que no tendrá muchas opciones en los partidos decisivos esta temporada si decide seguir En la Copa jugará, pero es el último en las rotaciones ofensivas y habrá que ver si sale o no en enero

Memphis tenía bastante claro su deseo de seguir en el Barça hasta finales de temporada, pero el primer encuentro tras su regreso estuvo en el banquillo y no entró ante el Espanyol a pesar de los problemas ofensivos del equipo blaugrana.

El holandés no entiende su ostracismo a pesar de que se ve más en forma que otros futbolistas con minutos y se está empezando a cansar porque cree que su suplencia no llega por criterios deportivos. Memphis ha cumplido con creces cuando ha salido pero el club no apuesta ni apostará por él.

La situación del delantero holandés es la misma que en verano. El Barça le abriría las puertas, pero ahora le han dejado claro que si desea marcharse debe ser a través de un traspaso y perdonando los seis meses que le quedan de contrato. La imposibilidad de inscribir futbolistas por el límite salarial ha endurecido las condiciones para los jugadores que deseen marcharse por lo que Memphis habría optado en un primer momento en cumplir contrato para marcharse libre en junio.

Memphis ha recibido el interés de varios equipos importantes para salir en este mes de enero. En la Premier buscan delantero Manchester United, Arsenal y Chelsea, mientras que en Italia hay varios equipos como Juve o Roma que le firmarían con los ojos cerrados. El problema es que el holandés desea mantener el salario actual y eso solo podría suceder marchándose con la carta de libertad o cedido hasta finalización de contrato.

Su situación deportiva es complicada e incomprensible tanto para él como para su entorno. Memphis está recuperado plenamente de su lesión y en los minutos que ha disputado esta temporada con el Barça lo ha hecho francamente bien. Al poder jugar en todas las posiciones ofensivas es un comodín perfecto para Xavi, pero ante el Espanyol volvió a quedarse en blanco. La Copa es poco premio para un futbolista que en el Mundial también tuvo buenas actuaciones.

Quedan semanas para cerrar el mercado de enero y habrá que ver si se encuentra una solución porque tiene pinta que en el Camp Nou va a jugar muy poco.