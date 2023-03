Las mejores frases de la entrevista a Gerard Piqué

El exfutbolista del Barça habló en una extensa entrevista en RAC1 sobre su salida, la actualidad del club, la Kings League, sus planes de futuro, Shakira y Leo Messi, entre otros temas "Estoy feliz y quiero que nuestro Barça siga ganando"

Cuatro meses después de su retirada del fútbol profesional y a doce días de jugarse la final a cuatro de la Kings League en el Spotify Camp Nou, Gerard Piqué concedió su primera entrevista a un medio ya como exjugador. Para los micrófonos de RAC1, el catalán habló extensamente sobre la actualidad del Barça, su salida del club, la relación con Laporta, el 'Caso Negreira', su nuevo proyecto y sus planes de futuro.

Su retirada

"No hecho de menos, ni un poco, el fútbol", relataba Piqué, "estoy muy bien y llega un punto que lo dejas y te das cuenta de lo que te has perdido, los fines de semana...". Confesó que ve al Barça "a veces" y que se ha ido viendo con compañeros como Sergio Busquets o Jordi Alba.

Incluso, volvió al Camp Nou para el partido de Europa League contra el Manchester United porque a su hijo Milan "le hacía mucha ilusión, hasta ahora no había vivido lo que es ir al campo con tu hijo".

Cortar por lo sano

Explicó Piqué que decidió retirarse porque no se sentía "lo importante que me había sentido durante toda mi carrera y no estaba bien". No quiso entrar en valorar si se había sentido engañado por alguien, "pero", dijo, "creo que me gané escoger mi final, se me dio y estoy contento por cómo fue".

"Cuando me fui, se cerraron todas las cosas. Lo de la final de la Kings League en el Camp Nou fue una calentada mía, pensaba que Laporta me diría que no porque no tenía mucha lógica, pero le pareció bien, salimos todos ganando". Sobre su relación como el presidente, Piqué desveló que "no es que haya mejorado ni empeorado, sé que me iba y lo lógico era tener buena relación, espero que esté en la final".

El 'Caso Negreira'

Algunos de los años del Piqué en el Barça coincidieron con los pagos a Enriquez Negreira. Sobre ello, confesó que "no sabíamos nada, creo que esos informes son más para entrenador y cuerpo técnico".

"Los jugadores, sobre todo los más veteranos, ya conocemos a los árbitros, en cambio, los entrenadores que vienen de fuera necesitan ayuda para conocer el perfil de cada uno. A partir de aquí, como jugadores no teníamos ninguna información", añadió. Eso sí, "pongo la mano en el fuego que el Barça no ha comprado árbitros, si quieres hacerlo, vas con dinero negro. No tiene lógica".

Y fue muy contundente con todos los que ponen en duda los años gloriosos del Barça: "Por mucho que quieran ensuciarla, fue una época tan dorada... No es ya lo que ganamos sino cómo lo ganamos. Fuimos muy superiores y no dependíamos de los árbitros. Yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente. Es verdad que está metida la Fiscalía, pero yo confío en mi club y en la gente que lo lleva".

La actualidad del equipo

Piqué valoró cómo ve al Barça, a nivel deportivo, desde fuera. "Estamos muy bien. Los resultados son buenos, se están encajando pocos goles, estamos haciendo récords... Creo que somos favoritos para ganar la Liga".

"Me alegraría mucho, sobre todo por el club, si la ganamos. Me siento del equipo, en parte, pero no me he planteado si iría a las celebraciones. Pero sí que me gustaría. Hace poco me invitaron a una cena de equipo pero me pareció intrusivo", añadió.

La Kings League

Claro está que Piqué está centrado al cien por cien en su nuevo proyecto, la Kings League. Tanto, que "hoy no tengo la intención de ser presidente, por ahora, sí en un futuro". Reconoció que "me llaman muchos jugadores para jugar y otros en activo que dicen que nos ven cuando están en el vestuario".

La final a cuatro se disputará el domingo 26 de marzo en el Spotify Camp Nou: "Tendremos actuaciones, los presidentes llegarán en helicóptero... hemos tenido que hablar con los Mossos. Será un evento diferente, para ir con los hijos, todo el día. Es un 'show' y formaremos parte de él. Yo estaré en el terreno de juego".

Explicó que el deporte "tiene que ir cada vez más hacia el entretenimiento, los jóvenes quieren cambios. Quieren cosas más cortas y entretenidas". ¿Dónde se jugará la final de la segunda vuelta? "Lo estamos cerrando. Podría ser fuera de España. La gente flipará".

La ruptura con Shakira y la canción

"No quiero hablar del tema", respondió Piqué a la pregunta sobre qué le parecía la canción de Shakira con Bizarrap, "creo que las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones oportunas y no tengo ganas de hablar sobre esto porque lo único que quiero es que los niños estén bien".

Sobre la participación de su hijo Milan en uno de los programas de la Kings League, explicó que "no estaba previsto, me pidió por favor salir y yo estaba encantado, es un proyecto que me hace ilusión y a él también. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre".

Eso sí, confesó que emocionalmente "estoy muy bien, la frase que dije en mi despedida en el Camp Nou ["a veces, querer es dejar ir"] resumió bien mi estado de ánimo, en mi vida estaban pasando muchas cosas y a veces te das cuenta que hay que tomar las mejores decisiones para tu entorno". Y, sentenció, "estoy feliz y quiero que nuestro Barça siga ganando".

El posible retorno de Messi y su relación con él

Para terminar, Leo Messi. "Solo lo sabe él", decía Piqué sobre el futuro del argentino, "creo que el Mundial era el gran sueño que tenía, el título que le faltaba para considerarlo el mejor de la historia. Y a partir de ahora todo lo que decida ya es más un tema personal de dónde encontrar la felicidad".

"Si sigue motivado, lo normal es que se quede en Europa y ahí puede entrar en sus planes el Barça. O a lo mejor se va a la MSL", añadió. Y acabó: "Para los culés, que sabemos todo lo que nos ha hecho sentir, que volviera, a nivel sentimental, sería muy bestia".