Sigue en directo la entrevista a Gerard Piqué en RAC1

La Kings League, entradas Camp Nou

"70. 000 entradas vendidas y pueden llegar a albergar 90.000. Somos ambiciosos, así que intenatremos lograrlo. En el momento que decidimos Cam,p Nou es para llenarlo. No sabes la reacción de la gente pero es un proyecto que entusiasma a las nuevas generaciones y arrastra a los mayores".

Su retirada

"No echo de menos ni un poco ser jugador. Estoy muy bien y llega un punto que lo dejas y te das cuenta de la vida que te has pedido. Veo el Barça a veces pero no lo echo de menos nada. Me he visto con Busi, con Jordi y lo comentamos".