Piqué explica los motivos por los que se retiró del Barça

El ex defensa del Barça repasó toda la actualidad deportiva en Rac 1 Gerard se ha alejado del grupo porque "no quiero ser intrusivo" y dijo que "no toca" decir si se sintió engañado

Gerard Piqué explicó los motivos por los que decidió retirarse del fútbol en plena temporada. El ex defensa del Barça, en una entrevista en Rac1 en la que también afrontó el 'caso Negreira', que comentó que todavía mantiene el contacto con algunos de sus excompañeros, aseguró que no echa en falta la dinámica de la vida de un futbolista.

El ex defensa del FC Barcelona participó en el programa 'El món a RAC1 amb Jordi Basté', y durante la entrevista afrontó los diferentes temas de la actualidad deportiva y barcelonista. "Me retiré porque ya había dicho que cuando no disfrutara y no me sintiera importante, lo dejaría. No me sentía lo importante que me había sentido en toda mi carrera. Fueron unos últimos meses complicados", admitió. "¿Si me sentí engañado? No entraré en eso porque creo que no toca, pero creo que me gané la opción escoger mi final y se me dio, y en ese sentido estoy contento. Creo que era lo más sano para todos, para mí y para el equipo", reflexionó.

Piqué anunció su retirada de los terrenos de juego el pasado 3 de noviembre de 2022, en plena temporada 2022/23. "No tengo añoranza, porque te das cuenta de lo que te has perdido antes, ahora tengo más tiempo que antes, y la verdad es que estoy muy bien. Veo al Barça, a veces, cuando puedo pero no lo añoro; es una vida totalmente nueva", reconoció

Gerard volvió para al Spotify Camp Nou para el Barça-Manchester United "con Milan (su hijo), porque le hacía mucha ilusión, y flipé, poder ir con mi hijo al fútbol. Es algo que me perdí toda la vida, el sentimiento de ir con tu hijo al fútbol, y nos lo pasamos muy bien".

El Barça, favorito al título de Liga

Piqué consideró que el Barça está en una situación muy buena para ganar la Liga, "encajando poco y eso es muy importante porque para ganar la liga que necesitas regularidad, superando récords del Depor y el Atlético, creo que somos los favoritos y creo que lo lograremos".

Sobre si siente que los títulos son suyos, si se consiguen, "En parte me siento mío, el equipo. Que la ganen, aunque no sé si me la darían o no (el reconocimiento del título), pero me alegraría por lo que significaría para el club en un momento que cuesta ganar, conseguir la Liga. ¿Si iría a la celebraciones? No me lo he planteado... Sí me gustaría, conozco a todos los del vestuario, me los conozco, los aprecio. Me invitaron hace poco para ir a una cena de vestuario, pero pienso que después de haber estado volver sería intrusivo".

Lo que más notas a faltar es la convivencia y las bromas y competir, pero ahora toca tomar un pco de espacio.