El mejor Munir espera al Barça

El exblaugrana ha formado en el once inicial del Getafe en seis de las siete últimas jornadas de Liga Las lesiones le lastraron al inicio de temporada y le acabaron apartando del Mundial de Qatar

Le ha costado 22 jornadas, pero Munir ha logrado consolidarse en el once titular del Getafe. El marroquí cambió el Sevilla por el conjunto azulón para lograr la continuidad que le permitiera estar en el Mundial de Qatar. Pero las cosas no fueron tan fáciles como el ex del Barça pensaba. Las lesiones lastraron su adaptación y acabó quedándose fuera de la lista de Marruecos.

El primer percance fue a pocas semanas de la cita mundialista, en la parte posterior del muslo derecho, con una inoportuna recaída el día en que anotaba su primer tanto como azulón, en el 2-2 ante el Athletic. A principios de 2023 sufrió una segunda lesión, esta vez en el gemelo, contra el Espanyol. Un KO no menos inoportuno, ya que le impidió viajar al Camp Nou.

El panorama para Munir empezó a aclararse a finales de febrero, cuando Quique Sánchez le dio la alternativa por primera vez como titular. Fue en la importante victoria frente al Valencia (1-0). Y desde entonces ha repetido en seis de los siete encuentros disputados. Casualidad o no, el Getafe hincó la rodilla en el único partido en que el marroquí volvió al banquillo, en Villarreal (2-1).

En estos seis partidos, Munir ha añadido un gol, contra su ex equipo, el Sevilla, y una asistencia, a Borja Mayoral frente al Getafe, a las cuatro dianas que había firmado en la Copa del Rey. Pero lo más importante para el cuadro azulón es que la presencia del exblaugrana ha liberado a Enes Unal y Borja Mayoral. Algo que ha mejorado el juego del equipo de Sánchez Flores y que se ha traducido en buenos resultados.

El Getafe ha sumado once de los últimos 21 puntos, con tres victorias clave en en los tres últimos partidos disputados en el Coliseum, frente a Valencia (1-0), Girona (3-2) y Sevilla (2-0).

Munir ha encontrado su sitio en el Getafe y este domingo intentará reivindicarse ante un Barça en el que no pudo consolidarse.