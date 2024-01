La Masia, 'solución' en Salamanca

¿Habrá pequeña revolución de Xavi ya para el duelo de Copa del Rey en Salamanca? ¿Apostará por repetir un once parecido al que cayó de forma estrepitosa en la final de la Supercopa casi como una especie de ‘castigo’? Lo que está claro es que el contexto ante Unionistas de cara el jueves es delicado más allá de que se trate de un conjunto tres categorías por debajo (el aviso de Barbastro está más que latente).

A partir de aquí, el técnico de Terrassa puede ser valiente y dejar en el banco (viajar se espera que viajen todos los disponibles) a varios titulares habituales para zarandear al equipo y que se vea una intención de cambiar cosas tras el descalabro en Arabia. O, precisamente en esta situación tan al límite, y siendo un encuentro a cara de perro para pasar a cuartos de final, podría salir con ese once de gala. Por mucho que no se merezcan buena parte de los once de Riyad repetir apenas unos días después.

OPCIONES DISPARES

Los que están preparados, como siempre, son los canteranos. Héctor Fort, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Casadó y los porteros Kochen y Astralaga se han ejercitado este martes. Y casi con toda seguridad viajarán con la expedición el jueves por la mañana rumbo a Salamanca. Vuelo directo desde Barcelona, por cierto.

Astralaga, Casadó, Lamine, Guiu y Cubarsí en el banquillo de Mestalla / Javi Ferrándiz

¿A cuántos de ellos podríamos ver de inicio o ser protagonistas? Tras rendir bien (dio una asistencia incluso) en Barbastro, Héctor Fort podría tener un hueco en el lateral diestro. Araujo está sancionado. Y Koundé iría de central. A partir de ahí, Pau Cubarsí sigue esperando su oportunidad para debutar de forma oficial con el primer equipo (ya lo hizo en Dallas en un amistoso). El central gerundense está más que preparado y habrá que ver si Xavi toma ese ‘riesgo’. Sin Ronald, gana enteros esa opción. Aunque Pau ha demostrado sobradamente en Primera RFEF estar más que listo a sus 16 años.

GUIU, ¿POR DELANTE DE VITOR ROQUE?

Casadó es otro ‘soldado’ habitual de Xavi, aunque le está dando muy poco la alternativa el vallesano. Liderazgo, buen manejo de balón. Podría ser una de las sorpresas en el pivote. Veremos. Y Marc Guiu. Este goleador insaciable de apenas 17 años que rinde le echan la competición que le echen. A priori, Vitor Roque iría por delante en cuanto a ascendencia. Pero sigue con la puesta a punto y cogiendo la forma. Y también tuvo unas molestias la semana pasada.

Puede ser protagonista dependiendo el desarrollo de los acontecimientos. Veremos si sale Lewy como ‘9’ titular u opta Xavi por reservarlo para el Betis y salir con Guiu o Roque.