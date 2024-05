Mariona: "Todavía queda un partido"

Goleada del Barça en la final de la Copa de la Reina contra la Real Sociedad (8-0). Felicidad de todas las jugadoras que piensan ya en la final de la Champions del próximo sábado en Bilbao contra el Olympique de Lyon.

"Está hecho el trabajo de hoy, pero todavía no el de la temporada. Queda un partido más", explicaba Mariona Caldentey tras el encuentro. La azulgrana no quería restarle mérito al título a pesar de las facilidades encontradas por las jugadoras de Jonatan Giráldez. "No podemos normalizar esto. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hemos logrado un resultado amplio gracias al juego colectivo que nos permite brillar a todas".

Mariona ha explicado la motivación que tiene la plantilla día tras día. No se cansan de ganar. "Siempre hay cosas nuevas. No habíamos ganado nunca los cuatro títulos en una temporada y en eso estamos". De momento, ya han levantado la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa. Queda la Champions. "El Lyon es el equipo a batir. Nos queda una semana y seguro que vamos a preparar bien la final", continuó la balear.

Estos podrían ser sus últimos partidos como azulgrana. Acaba contrato el 30 de junio y parece que no renovará. "Son especiales todos los títulos y esperamos que podamos acabar con los cuatro títulos", dijo con una cara en la que se le entendía todo.

Sandra Paños, en una acción de la final de la Copa de la Reina / EFE

Sandro Paños

Quien seguro que no estará en el Barça la temporada que viene es Sandra Paños. La portera tuvo un partido plácido contra la Real Sociedad. "Jugar tan bien y como hemos ganado es una preparación para lo que viene la semana próxima. Lo que hemos hecho es de mucho mérito, trabajamos mucho y no hay que tomarlo como algo rutinario. Hay que ponerlo en valor", dijo Paños, que explicó como está viviendo sus últimas semanas en el club: "Quedan muy pocas semanas para acabar mi etapa aquí, han sido añso increíbles. ¿La final? No va a ser fácil, pero para nosotras es una motivación más para seguir haciendo historia. Creo que puede ganar cualquiera. Nosotras vamos a darlo todo".

Ona Batlle

Una de las jugadoras importantes en la final de Zaragoza ha sido Ona Batlle, autora de dos goles. "Estamos muy contentas, hemos disfrutado y hemos hecho disfrutar", decía la lateral, que habló también de la gran final de la Champions. "Queda una gran final y es lo que tenemos en mente. Espero un gran ambiente, lo daremos todo. Somos un gran equipo, hay que competir y con esta afición será más fácil. Ganar los cuatro partidos sería seguir haciendo historia".