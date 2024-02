Marc Guiu cree que "hay liga" y que "ganaremos algo 100%"

Su presencia contagia energía y optimismo. Cada vez que sale marca. Lo de Marc Guiu esta temporada es un canto al amor al gol. Con el Juvenil A, marca, con el primer equipo, golea y cuando le toca ayudar al Barça Atlètic perfora las redes rivales. Y además su último gol está al alcance de los escogidos. Además, Marc Guiu se muestra tal y como es ante los micrófonos. Después del Barça Atlètic 3 Rayo Majadahonda 1 el de Sant Celoni habló claro en Esport 3 a las preguntas de Jordi Sunyer.

El optimismo de Xavi ante la difícil situación del primer equipo del Barça no es exclusivo del técnico de Terrassa. Si Lewandowski aseguró recientemente que creía que el Barça ganaría algún título esta temporada, Marc Guiu se ha apuntado a esta teoría: "Hay Liga, siempre la hay, estamos enfocados en poder ganar la Liga, podemos hacerlo.". Cuestionado sobre si compartía la visión del delantero polaco Marc respondió con la misma convicción: "Ganaremos algo 100%". Al Barça le queda competir la Champions e intentar no desfallecer en La Liga, campeonato en el que tiene que recortarle ocho puntos al Real Madrid.

Una gestión inteligente

Combinar tres equipos en una temporada es algo muy poco habitual que no está descentrando a Marc Guiu: "Intento llevar de la mejor forma e intentando aprender de todos los entrenadores" y añadió: "Lo más importante es darlo todo en el campo y las oportunidades llegan. Siempre intento ayudar al equipo".

Marc Guiu, frente al Rayo Majadahonda / DANI BARBEITO

Un gol antológico

Sobre la victoria del filial, Marc Guiu admitió que fue "un buen partido de todo el equipo, hemos dominado y hemos logrado tres puntos muy importantes" y del golazo descomunal con un taconazo en el aire demostró menos imaginación ante los micrófonos que en el césped: "es de los mejores goles que he marcado, Albert (segundo entrenador) me dijo que me anticipara cuando me centren y así lo he hecho, cuando he visto el balón lo he intentado rematar como fuera y ha entrado".

Marc guiu celebra con Moha su mejor gol des de que juega en el Barça / Dani Barbeito

El momento de forma de Marc Guiu invita a pensar que Xavi puede volver a tenerlo en mente como un plan B ideal si el equipo necesita gol en un momento de necesidad.