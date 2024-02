Xavi: "La decisión que tomé fue para esto"

El Barça repitió el guion de muchos encuentros. Cara y cruz. Primera parte buena y segundo tiempo muy discreto y el partido volvió a resolverse en el tiempo añadido. En esta ocasión la fortuna sonrío a los blaugranas. El entrenador del Barça prefirió, no obstante, centrarse en los aspectos positivos del partido: "Hemos estado bien posicionados, hemos defendido bien a excepción de la jugada del gol del Celta, estoy contento porque es un campo muy difícil y ellos han hecho un trabajo brutal".

Desde que Xavi Hernández decidió presentar su dimisión en diferido el Barça ha sumado tres victorias y un empate, 10 puntos de 12 posibles. El entrenador egarense se acoge a estos números para defender la decisión que tomó después de perder contra el Villarreal: "Estoy contento porque en el campo del Celta creo que hemos jugado bien, solo nos ha faltado acertar en el último pase, solo he echado en falta mayor clarividencia en el último tercio, en el último toque de balón pero la verdad es que emociona ver a este equipo la actitud y el compromiso que muestran, la decisión que tomé era para esto, estoy contento por el paso adelante del equipo".

Más positivo que autocrítico

Preguntado por el gol del Celta logrado entre Iago Aspas y el rechace de Jules Koundé , Xavi Hernández sí que se mostró autocrítico, aunque con matices: " Ha sido un error de concentración que nos ha sabido penalizar el Celta con una acción meritoria entre Larssen y Aspas" . Reconociendo este error , a Xavi se le ha visto con ganas de no querer resaltar este aspecto del partido: "No me quiero enfocar en ello porque hoy no nos ha penalizado, hemos competido mejor que en Granada y hemos mejorado también en el juego posicional y en la presión después de pérdida". El míster blaugrana, en su intento por justificar la marcha del equipo, mostró un punto de resignación con el desarrollo de muchos partidos: "Esta temporada nos toca sufrir y parecemos abonados a lograr victorias agónicas, no dominamos tanto los partidos y los errores nos cuestan puntos, es un poco el resumen de la temporada".

Xavi se mostró enérgico en el campo del Celta / Valentí Enrich

Sensaciones esperanzadoras

De cara al partido que se jugará en el Diego Armando Maradona entre el Napoli y el Barça del próximo miércoles, los tres puntos logrados en Vigo pueden tener un efecto liberador y positivo para encarar los cuartos de final de la Champions League: "Las sensaciones son buenas, me quedo en aspectos del juego en los que hemos mejorado, en como nos hemos posicionado y la mejora defensiva, creo que la primera parte es muy buena pero la segunda no tanto. Me parece significativo como se celebra el gol de la victoria, estos jugadores tienen muchas ganas de ganar y se nota que estamos muy unidos. Esta victoria es merecida y nos va a venir muy bien, hemos hecho más cosas que buenas y me quedo con que el equipo cree".

LaLiga EA Sports. Celta de Vigo - FC Barcelona, las mejores imágenes / Valentí Enrich

Xavi tampoco escatimó elogios a su rival. Sobre el desempeño del Celta de Rafa Benítez Xavi fue contundente: "Hacía tiempo que no veía un equipo tan intenso en defensa, han hecho un esfuerzo defensivo brutal, la verdad es que esta temporada al Celta le están pasando cosas increíbles, creo que no es incompatible decir que nosotros merecimos ganar con asegurar que ellos también hicieron méritos para puntuar pero el fútbol es muy injusto. Esta temporada nosotros hemos merecido ganar algunos partidos que hemos acabado perdiendo pero hay que aceptarlo".

Nombres propios

En una rueda de prensa más conceptual que centrada en analizar actuaciones individuales Xavi tuvo palabras positivas hacia algunos de sus futbolistas sobre el bigoleador Lewandowski, Xavi sentenció que : "está jugando mejor porque no sale tanto de posición, es por eso que llegan los goles, estoy muy contento por él, Robert ha hecho un paso adelante espectacular".

Robert Lewandowski, durante el partido contra el Celta / Valentí Enrich

Sobre su compañero de ataque Vitor Roque, Xavi ha preferido destacar los aspectos que han beneficiado al equipo: "Ha trabajado muy bien en ataque y ha buscado bien el espacio pero como a todos le ha faltado clarividencia en ataque, creo que ha estado bien". Sin brillar tanto como en el anterior encuentro contra el Granada Lamine Yamal volvió a ser protagonista y así lo reconoció su entrenador: "es muy importante para el equipo, nos marca la diferencia y compite muy bien pese a sus 16 años".